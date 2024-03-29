Власти РФ решили вдвое увеличить площадь посевов под твердую пшеницу в 2024 году

В этом году площади, выделенные под посевы твердой пшеницы, отведут в два раза больше. Это означает, что наступающий сезон будет отличаться не только увеличением урожайности, но и повышенным интересом к этому виду культуры. Российский зерновой союз сообщает о долгожданных изменениях, опираясь на результаты совещания в Минсельхозе. Ожидается, что площади, засеянные самой дорогой и высококачественной пшеницей, увеличатся до миллиона гектаров. Повышение производства пшеницы наводит на мысль о возможном расширении экспортных возможностей. С увеличением площадей под посевы зерновых сортов, ожидаемый урожай может превысить 2 миллиона тонн. В связи с ростом потребности, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий, Сергей Немировский, оценил потребность в твердой пшенице для потенциального экспорта в 1,7 миллиона тонн в год. Макаронная отрасль, будучи основным потребителем твердой пшеницы, оценила свои потребности в 800 тысяч тонн.

Прошлогодний урожай составил около 1,2 миллиона тонн жесткой пшеницы, что существенно превысило результаты предыдущего года. После резкого роста цен на мировом рынке, российский экспорт твердой пшеницы оживился, в основном направляясь в Турцию и Италию. Согласно оценкам Российского зернового союза, отгрузки жесткой пшеницы из РФ увеличились почти в 13 раз с начала сезона до ноября 2023 года, достигнув 657 тысяч тонн. Для защиты от роста цен на сырье, правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до конца мая текущего года.

реклама

По прогнозам Минсельхоза, в предстоящем сезоне сбор жесткой пшеницы во многих странах-производителях упадет до 20-летнего минимума, что приведет к увеличению спроса. Это открывает новые возможности для российских поставщиков, так как жесткая пшеница является более доходным продуктом по сравнению с мягкой — маржинальность составляет примерно 70–100% против 20–30%. Впереди Россию ждут интересные изменения на рынке зерна, которые могут благоприятно отразиться на экономике страны и укрепить ее позиции на мировой арене.