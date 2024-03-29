Пресс-служба ГК 1520 (входит в ГК «Нацпроектстрой»): в Амурской области приступили к масштабной реконструкции станции Тында – ключевого железнодорожного узла Байкало-Амурской магистрали.

На Байкало-Амурской магистрали ведется реализация нового значимого проекта, направленного на увеличение пропускной способности железной дороги. Речь идет о втором этапе модернизации Восточного полигона, информацию о запуске которого предоставила пресс-служба ГК 1520, входящей в ГК «Нацпроектстрой».

Специалистам отечественной компании «Бамстроймеханизация» на узловой станции Тында предстоит возвести новый транзитный парк «Т» площадью 2 гектара с пятью приемоотправочными путями длиной по 1,05 км каждый. Эти пути будут соединены с локомотивным депо, обеспечивая более эффективное движение поездов. В рамках проекта планируется сборка 31 стрелочного перевода и установка 150 светофоров, создание новых комфортабельных помещений для железнодорожных работников, установка трансформаторных подстанций, вагонных весов и другой сопутствующей инфраструктуры. Также на станции появятся новые съезды со стороны разъезда Побожий.

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Кроме того, некоторые существующие объекты будут переустроены, а старое оборудование заменено на современное. Например, для управления стрелками и светофорами будет использоваться современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ, разработанная Дивизионом ЖАТ ГК 1520 и являющаяся первым подобным продуктом в России, созданным полностью из отечественных компонентов и программного обеспечения.

Обладая богатой историей, станция Тында начала свою деятельность в 1977 году. На протяжении десятилетий город Тында активно развивался вместе с железной дорогой, принимая строителей и мигрантов со всех уголков страны. Жителей города за это время стало многократно больше, но к настоящему времени население сократилось. Впрочем, со стартом строительства и модернизации железной дороги началось новое развитие станции Тында.

На сегодняшний день через станцию проходит большое количество поездов, и после завершения всех работ к 2025 году она сможет принимать еще больше. Разработкой и внедрением современных технологий среди ключевых станций Байкало-Амурской магистрали станут станции Северобайкальск и Тында. Общая сумма инвестиций в развитие этих станций за пять лет составит 60 млрд рублей, что подчеркивает значимость и перспективность этого проекта.