«Коммерсантъ»: доходность российских авиакомпаний достигла беспрецедентных высот, но расходы уже начинают догонять

Аналитическое агентство АКРА сделало вывод, что цены на пассажирские авиаперевозки в России будут продолжать свой рост. По результатам исследования отрасли, в текущем году выручка российских авиакомпаний увеличилась на 31% и достигла отметки в 1,4 трлн рублей. Это рекордное значение за все время, хотя с учетом инфляции уровень выручки соответствует периоду 2014-2015 годов. Этот рост цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, наблюдается активное развитие внутреннего туризма в России. Даже несмотря на закрытие аэропортов на юге страны, спрос на внутренние авиаперевозки остается высоким, превышая предложение. Повысилась также средняя дальность полетов, что также влияет на стоимость авиабилетов. Во-вторых, увеличилась стоимость обслуживания самолетов, включая закупку топлива и комплектующих, которые приходится доставлять через третьи страны.

Согласно анализу, показатель RASK (выручка на один креслокилометр) в среднем вырос на 16% в 2023 году при инфляции в 7,5%. В последние 10 лет средний RASK возрастал на 6%, что означает даже некоторое снижение цен на билеты с учетом инфляции. Тем не менее резкий рост цен всегда вызывает негативные реакции у потребителей.

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Продолжение этой тенденции ожидается и в 2024 году, так как спрос на авиаперевозки не снижается, а, наоборот, продолжает расти. В условиях дефицита предложения авиакомпании могут и дальше увеличивать цены. Государственное регулирование цен вряд ли сможет сыграть существенную роль в данной ситуации, и более разумным шагом будет увеличение субсидий на авиабилеты для определенных категорий граждан, таких как многодетные семьи или жители отдаленных регионов.

Остается вопрос относительно серийного производства отечественных самолетов, увеличение предложения может стать ключевым решением для смягчения дефицита мест. В целом, сохранение высокого спроса на авиаперевозки при растущих ценах говорит о готовности граждан и компаний тратить средства на путешествия и рабочие перемещения, что в целом является положительным индикатором для отрасли.