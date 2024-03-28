На Байкало-Амурской магистрали сдали новые объекты на сложных участках магистрали.

На участке линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, считающемся одним из самых сложнейших на Восточном полигоне, было открыто движение по двухпутному перегону в 323 километра на участке Людю.

Строительство велось при тесных условиях, где стальные рельсы буквально укладывались между хребтом Сихотэ-Алинь и рекой Тумнин. И даже во время работ поезда продолжали курсировать по существующим путям. Было потрачено 1 миллион кубических метров грунта, восстановлено десять водопропускных труб, модернизированы системы связи, безопасности и энергоснабжения, установлено почти 5 километров снегоудерживающего ограждения, а также построены камнеулавливающие стенки и площадки. Всего было проложено 7,4 километра второго пути, что и стало важным шагом к увеличению пропускной способности линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино с 40 до 82 миллионов тонн.

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За неделю до этого на другом участке, преодолевающем вышеупомянутый хребет, также запустили двухпутное движение. Между станциями Удоми и Оунэ было построено более 9 километров пути, установлено двенадцать стрелочных переводов и возвели два новых моста.

Этот участок железнодорожной магистрали отличается значительным количеством горных ручьев, которые в период сильных дождей превращаются в полноводные реки. Поэтому на перегоне было заменено пятнадцать водопропускных труб, установленных еще в 1940-х годах. В рамках обновления инфраструктуры железных дорог эти сооружения были заменены на более современные и более производительные.

Такие же работы были завершены в феврале 2024 года на участке Гурское – Почепта, где также были добавлены 9 километров второго пути. Проекты велись при участии "Бамстроймеханизации" из Нацпроектстроя, которая общей длиной строит 360 километров новых путей на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино — 32 двухпутных перегона. Кроме того, планируется электрификация этой линии и установка контактной сети в 2026 году.

Эти работы по модернизации и расширению Байкало-Амурской магистрали позволят увеличить пропускную способность и эффективность перевозок на этом стратегически важном направлении, связывающем Сибирь с Тихим океаном.