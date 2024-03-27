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gotreksson
"Газпром" вместо "НОВАТЭКа" выкупит долю Shell в СРП-проекте "Сахалин-2"
INTERFAX.RU - Покупателем невостребованной доли Shell в СРП-проекте "Сахалин-2" будет основной участник проекта "Газпром", а не "НОВАТЭК", как было определено год назад.

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Сюжет о реализации пакета акций англо-голландской компании Shell в проекте по добыче газа "Сахалин-2" плавно достигает своего завершения. Следует напомнить, что эта доля в размере 27,5% до настоящего времени находится под контролем британских элит. При этом стоит отметить, что за последние несколько лет Shell не получал финансовой выгоды от владения этим пакетом акций. По итогам 2022 года прибыль от проекта "Сахалин-2" увеличилась вдвое, достигнув отметки в 4 миллиарда долларов (на данные за 2023 год пока нет). Однако следует помнить, что 2022 год был нестандартным с точки зрения цен, что и повлияло на финансовые результаты. Теоретически Shell могла бы рассчитывать на дивиденды в размере 0,6-1 миллиарда долларов, но, во-первых, нет информации о выплатах дивидендов (вероятно, их так и не было), а во-вторых, даже если они были бы осуществлены, они все равно пошли бы на счета типа "С" в рублях.

История с продажей доли Shell в проекте "Сахалин-2" приобретает особую окраску. Изначально "Новатэк" выражал желание приобрести эту долю. Год назад Михаил Мишустин выдал необходимое разрешение на сделку. Однако компания не торопилась использовать эту возможность, предпочитая провести переговоры на своих условиях. Правительство предполагало, что "Новатэк" заплатит Shell 94,8 миллиарда рублей, после чего эти средства будут направлены на счета типа "С" и изъяты в качестве компенсации за экологический ущерб, нанесенный англо-голландской компанией.

Однако "Новатэк" решила, что такой формат сделки может повлечь за собой дополнительные санкционные меры. Позицию компании можно понять. "Новатэк" до сих пор не включен в SDN-список. Там находится лишь ряд проектов компании. Кроме того, даже "Арктик СПГ-2" был включен в список совсем недавно. В настоящее время главной задачей для "Новатэка" является завершение всех запланированных проектов, поэтому компания откладывала покупку пакета акций Shell, стремясь избежать лишнего внимания.

Тем не менее, данную ситуацию необходимо было разрешить. В итоге был выбран другой вариант - передача 27,5% акций "Сахалинской энергии" (оператора проекта "Сахалин-2") в собственность "Газпрому". Формально "Газпром" осуществляет платеж в размере 94,8 миллиарда рублей в пользу Shell. Средства перечисляются на счета типа "С" и затем изымаются в пользу государства по решению суда. В целом логика такого решения вполне обоснована.

Финансовое положение компании "Новатэк" находится на достаточно стабильном уровне. В прошлом году ее прибыль составила 463 миллиарда рублей. Сегодня мы имеем отсечку по дивидендам, и суммарная сумма выплат за 2023 год составила 238 миллиардов рублей. Хотя дивидендная доходность незначительна и слегка превышает 5%, компания имеет доступные ресурсы для реализации намеченных проектов. Проблемы, с которыми сталкивается компания, не связаны с финансовой сферой, а имеют технологическую природу.

С другой стороны, "Газпром" несет значительные социальные обязательства, включая процесс газификации страны, цель которого - достижение 100% на уровне до 2030 года. Ранее компания могла потратить часть выручки от экспорта газа на эти важные, хоть и невыгодные с коммерческой точки зрения цели, используя для этого премиальный европейский рынок. Однако сейчас такой возможности у "Газпрома" нет.

Сегодня "Газпром" представил финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год. На первый взгляд, все выглядит благополучно - бумажная прибыль составила 695 миллиардов рублей. Однако стоит учитывать, что необходимо также оценить финансовое состояние по МСФО. Кроме того, прибыль от продаж снизилась с 742 миллиардов рублей в 2022 году до убытка в размере 291 миллиарда рублей. Отчетность по МСФО, вероятно, сгладит эти цифры и вернет показатели в плюс, но сложность положения "Газпрома" очевидна.

Передача доли Shell в проекте "Сахалин-2" не изменит всеобщее положение, однако даст определенный дополнительный доход. Новые 3,5 миллиарда кубометров газа ежегодного экспорта добавятся. Стоимость производства 1 тонны СПГ составляет всего 450 долларов, что значительно ниже чем для "Новатэка" или "Арктик СПГ-2". Такой дисконт при оптовой покупке западных активов выглядит логичным.

В целом, спустя год ситуация наконец-то нашла свое разрешение, что несомненно является положительным моментом. Теперь "Газпром" будет владеть 77,5% в "Сахалинской энергии", японские компании Mitsui и Mitsubishi - по 12,5% и 10% соответственно. Хоть дивиденды для японцев фактически не выплачиваются, их долю тоже необходимо национализировать и оставить под контролем "Росимущества" или передать "Газпрому".

#новости #политика #экономика #газпром #новатэк #михаил мишустин #сахалин-2 #shell #сжиженный газ #арктик спг-2
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