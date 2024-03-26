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gotreksson
"Омсктрансмаш" работает над новым классом российских танков – Т-100
Military Watch: «на подходе Т-100: Россия подтвердила, что готовит к производству новый класс танков».

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В последнее время западные СМИ начали распространять слухи о том, что на предприятии "Омсктрансмаш" активно работают над созданием нового танка, который, по предположениям, существенно превзойдет в своих характеристиках известный Т-14. Возникает вопрос: действительно ли существует такая разработка, и что за таинственная деталь может увеличить выживаемость нового танка в несколько раз.

Перед тем, как погрузиться в подробности новинки, стоит уделить внимание особенностям прототипа Т-14. Этот проект несомненно великолепен, но у него есть один недостаток, который редко обсуждается — его габариты. Т-14 значительно крупнее и выше по сравнению с западными танками, что, по мнению российских военных экспертов, делает его более уязвимым на поле боя. Несмотря на дальний бой и мощное вооружение, в реальных условиях противник может подойти к танку слишком близко. Для наглядности положения с размерами сравним Т-14 с американским танком "Абрамс" M1A1, который также не является маленьким:

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Т-14: длина корпуса - 8677 мм, ширина - 4448 мм, длина с пушкой - 10642 мм, высота башни - 2723 мм.

"Абрамс": длина корпуса - 7920 мм, ширина - 3660 мм, длина с пушкой - 9830 мм, высота башни - 2430 мм.

В российских вооруженных силах всегда уделяется внимание высоте боевых машин. Даже успешный проект "Курганец 25" был отклонен как "мечта гранатометчика" из-за своего высокого профиля, который делал его легкой мишенью на поле боя.

Касаясь активных систем защиты на Т-14, их эффективность требуется проверить в реальных условиях боевых действий. Осенью прошлого года российские СМИ сообщили о возобновлении производства танков Т-80 на заводе "Омсктрансмаш". По сообщениям, возможности этих танков вызвали положительную реакцию у обслуживающего персонала в зоне СВО и в Министерстве обороны.

Статья портала Military Watch, опубликованная 19 марта, стала настоящим событием. В ней было заявлено о грядущем появлении Т-100, над которым работает Россия. Оказывается, завод "Омсктрансмаш" серьезно взялся за разработку с применением революционных элементов идей "Объекта 640". Этот танк, известный как "Черный орел", не попал в серийное производство, но продолжал традиции советского танкостроения.

Очевидно, что высокий профиль Т-14 несет свои недостатки, поэтому новый проект Т-100 имеет гораздо более низкий профиль, что делает его менее заметным на поле боя. Планируется, что модернизированный "Черный орел" станет серьезным конкурентом для Т-14, привнося в проект проверенные советские технологии и новые концепции.

Это противостояние станет нечто большим, чем просто соревнованием технических характеристик — здесь столкнуться устоявшиеся принципы российского танкостроения с новыми перспективами и идеями.

#новости #танки #т-80 #т-14 #танкостроение #m1a1 #курганец 25 #объекта 640 #омсктрансмаш #черный орел
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