Зам префекта Зеленограда Дмитрий Морозов: «в этом месте сойдутся сразу два больших проекта: строительство тоннеля под ОЖД для Зеленограда и прокладка дополнительных путей для высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». Необходимо увязать между собой эти стройки. Это очень важный момент».

К возведению данного тоннеля приступят в этом году. Несмотря на то, что работы на стройплощадке ведутся уже давно, до сих пор они ограничивались лишь подготовительными мероприятиями. Планируется, что объект будет передан в эксплуатацию в 2026 году, а само проектирование началось более трех лет назад. Все требуемые документы планировалось подготовить к лету 2022 года, однако процесс затянулся.

Этот тоннель, протяженностью 1,8 км, предполагается строить на северо-западе Москвы. Он будет проходить под железнодорожными путями от улицы Михайловка (Зеленоград) до улицы Конструктора Лукина (Особая экономическая зона «Технополис Москва», где планируется строительство более 200 тыс. кв. м недвижимости). План трассировки был утвержден еще в ноябре 2019 года, а через полгода мэр Москвы Сергей Собянин одобрил соответствующий план проектирования. В феврале этого года власти пояснили, что основным неразрешенным вопросом остается тоннель в районе станции «Алабушево». Как подчеркнул зам. префекта Зеленоградского округа Дмитрий Морозов, до сих пор нет ясности относительно того, как именно следует строить это инженерное сооружение — в форме одного туннеля или двух с общей разделяющей стеной.

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Были проведены геологические и геодезические изыскания, временные подъездные дороги готовы, откосы железнодорожной насыпи укреплены, подпорная стенка установлена, а также построен бытовой городок — в общем, практически все подготовительные работы на площадке завершены. По словам упомянутого выше чиновника, после окончательного утверждения проекта рабочие незамедлительно приступят к строительству тоннеля.

Тоннель будет проходить под путями Октябрьской железной дороги, рядом с которой в будущем планируется проложить трассу высокоскоростного маршрута "Москва – Санкт-Петербург" — все это предполагается осуществить в ближайшие пять лет. Тоннель будет пересекать так же новую автомобильную дорогу по специальному мосту протяженностью 95 метров, состоящему из трех металлических пролетов с платформами.

Несмотря на задержку в подготовке, власти убеждены, что проект будет завершен в рамках ранее объявленных сроков — то есть до 2026 года. Сметная стоимость проекта оценивается почти в 3 миллиарда рублей. Подрядчик на данный момент не определен. Что касается разработки проектной документации, то этим занимается подразделение института "Мосинжпроект", подконтрольное правительству Москвы. Договор на сумму 145 миллионов рублей был заключен в 2020 года.