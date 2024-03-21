Финляндия следует общей санкционной политике ЕС. Российский никель и удобрения в настоящее время не подпадают под санкции. Оба являются критически важным сырьëм.

На фоне продолжения конфликта на Украине уже третий год, железнодорожные перевозки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются бесперебойно, вызывая удивление и вопросы у многих международных наблюдателей. Ведь закрытие пассажирского движения на восточной границе и нынешняя забастовка в Финляндии не могли остановить этот выгодный бизнес.

По словам экспертов, российский никель и удобрения играют важную роль на мировом рынке и являются критически важными сырьем для продовольственной и промышленной отраслей Еврозоны, особенно в свете перехода к «зеленой экономике». Поэтому их транспортировка остается приоритетной задачей для обеих стран. Финляндия, несмотря на свое присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза, продолжает сотрудничать с Россией по железнодорожному сообщению и импорту необходимых материалов. Такая позиция вызывает разделение мнений среди европейских партнеров, но экономические выгоды для обеих стран кажутся превалирующими. И Финляндия старается игнорировать данный вопрос в диалогах с европейскими партнерами.

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Российский бизнесмен Владимир Потанин, владелец крупнейшего никелевого завода в Европе, находится в списке санкций нескольких стран, но не Евросоюза. Это также вызывает недоумение в западном сообществе.

На данный момент больше половины всего импорта в Финляндию из России — это именно никель. Этот металл пользуется невероятной популярностью в стране, и причина в том, что дочерняя компания "Норильского никеля" в Финляндии, Nornickel Harjavalta, работает в полном объеме. Генеральный директор предприятия Йони Палоярви подтвердил, что производственные масштабы в 2024 году не уступают предыдущим, а на фабрике в городе Харьявалта специализирующейся на производстве никеля, сейчас трудятся не менее 500 человек.

Кроме того, переработанные в финском заводе Норникель побочные продукты отправляются обратно в Россию для дальнейшей обработки, что свидетельствует о слаженной работе между двумя странами. Перевозка удобрений в порт Котка также осуществляется без сбоев благодаря работе российского портового оператора.

Транспортировка российского никеля и удобрений в Финляндию продолжает быть актуальной темой для обсуждения и наблюдения, особенно в контексте кризисных ситуаций и политических взаимоотношений на мировой арене.