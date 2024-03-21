РИА Новости: Биоразлагаемые пленки, которые увеличивают срок хранения продуктов, указывают на потерю свежести и сигнализируют о начале процессов гниения, создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Биоактивная пищевая пленка может сделать настоящий прорыв в упаковочной индустрии, заменив обычную пластиковую пленку своими уникальными свойствами, объединив в себе натуральность и эффективность. Это технологическое чудо, разработанное учеными ЮУрГУ, стало результатом долгих исследований и экспериментов.

Использование белкового гидролизата в качестве активного компонента при производстве пленок привело к созданию материала, обладающего доселе невиданными свойствами. Благодаря активным пептидам в составе гидролизата, биопленка обладает антимикробным и антиокислителным свойством, что не только продлевает срок хранения упакованных продуктов, но и позволяет быстро выявлять испорченную продукцию. Экологическая составляющая этой пленки также на должном уровне: она абсолютно натуральна и полностью биоразлагаема. За две недели биопленка разлагается до биогумуса, исчезая без вреда для окружающей среды.

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Исследователи не остановились на достигнутом и разработали несколько вариантов пленок с разными составами, что дает возможность подобрать оптимальную упаковку для любого продукта. Их эксперименты на плодах черешни и томатах продемонстрировали высокую эффективность новых пленок, способствуя сохранению свежести продукции.

Одним из главных достижений исследовательской группы стало создание пищевой пленки-биосенсора, содержащей сок жимолости в качестве активного компонента. С помощью этой упаковки можно отслеживать степень свежести продуктов по цветовым индикаторам, что делает процесс контроля качества еще более надежным и удобным для потребителя.

Биоактивная пищевая пленка может стать не просто материалом для упаковки продуктов, но настоящим помощником и индикатором качества, призванным обеспечить сохранность и безопасность продуктов питания на полках магазинов.

Ученые планируют провести тщательное изучение того, как биоактивные пленки влияют на ингибирование роста вредоносных микроорганизмов и окислительных процессов в различных типах продуктов, таких как хлебобулочные изделия и мясные продукты.

Научная команда из ЮУрГУ стремится не только к поиску инновационных решений в области пищевой упаковки, но и к решению экологических проблем, связанных с использованием синтетических материалов. Разработка биоактивных пленок может стать ключом к более устойчивому и экологически безопасному будущему для нашей планеты.