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Нидерланды претендуют на возмещение ущерба за неиспользованные ранее забронированные мощности газопровода «Северный поток» после взрыва, произошедшего в 2022 году. На прошлой неделе решением суда в Петербурге было запрещено голландской компании Gasunie подавать иски против "Газпрома" за пределами России. В случае нарушения этого запрета, Gasunie должна будет выплатить €275,422 млн "Газпрому".
В ответ на решения петербургского суда Gasunie подала иск против "Газпрома" в суде Северных Нидерландов на ту же сумму - €275,422 млн. Компания требует так же компенсации за неиспользованные транспортные мощности после взрыва на газопроводе "Северный поток". Речь идет о договоре между "Газпромом" и Gasunie, заключенных в 2007 и 2009 годах, которые предполагали участие Gasunie в проекте газопровода "Северный поток". После аварии на "Северном потоке" Россия заявила о факте международного терроризма против топливопровода, но европейские страны прекратили следствие.
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Судебные истории, связанные с последствиями взрывов на топливопроводах "Северный поток", становятся все более абсурдными и комичными, будто кому-то захотелось добавить элементы оригинальности и уникальности в уже красочный путаницу правовых разбирательств.
Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG, оценила затраты на ремонт проекта в диапазоне от €1,2 до 1,35 млрд.
По информации газеты "Коммерсант", Nord Stream попросил сделать оценку ремонтных работ на "Северном потоке" в целях иметь веские аргументы в ходе судебного процесса против страховщиков, отклоняющих выплаты. Компания-оператор подала в суд иски против страховых компаний на сумму €400 млн с требованием компенсации за причиненный ущерб. В ответ, страховщики - Lloyd’s of London и Arch Insurance - отказываются производить выплаты, ссылаясь на ситуацию форс-мажора.
Ранее Nord Stream AG называла разрушения на газопроводах беспрецедентными, а вопрос о сроках их восстановления даже не стояла на повестке дня. Получается, что весь этот судебный процесс становится не только противостоянием интересов, но и своеобразным театром, где каждая сторона стремится доказать свою правоту в неординарной ситуации.