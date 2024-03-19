Нидерланды потребовали неустойку за забронированные, но неиспользованные мощности «Северного потока» за то время, что прошло после взрыва газопровода 22 сентября 2022 года.

Нидерланды претендуют на возмещение ущерба за неиспользованные ранее забронированные мощности газопровода «Северный поток» после взрыва, произошедшего в 2022 году. На прошлой неделе решением суда в Петербурге было запрещено голландской компании Gasunie подавать иски против "Газпрома" за пределами России. В случае нарушения этого запрета, Gasunie должна будет выплатить €275,422 млн "Газпрому".

В ответ на решения петербургского суда Gasunie подала иск против "Газпрома" в суде Северных Нидерландов на ту же сумму - €275,422 млн. Компания требует так же компенсации за неиспользованные транспортные мощности после взрыва на газопроводе "Северный поток". Речь идет о договоре между "Газпромом" и Gasunie, заключенных в 2007 и 2009 годах, которые предполагали участие Gasunie в проекте газопровода "Северный поток". После аварии на "Северном потоке" Россия заявила о факте международного терроризма против топливопровода, но европейские страны прекратили следствие.

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Судебные истории, связанные с последствиями взрывов на топливопроводах "Северный поток", становятся все более абсурдными и комичными, будто кому-то захотелось добавить элементы оригинальности и уникальности в уже красочный путаницу правовых разбирательств.

Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG, оценила затраты на ремонт проекта в диапазоне от €1,2 до 1,35 млрд.

По информации газеты "Коммерсант", Nord Stream попросил сделать оценку ремонтных работ на "Северном потоке" в целях иметь веские аргументы в ходе судебного процесса против страховщиков, отклоняющих выплаты. Компания-оператор подала в суд иски против страховых компаний на сумму €400 млн с требованием компенсации за причиненный ущерб. В ответ, страховщики - Lloyd’s of London и Arch Insurance - отказываются производить выплаты, ссылаясь на ситуацию форс-мажора.

Ранее Nord Stream AG называла разрушения на газопроводах беспрецедентными, а вопрос о сроках их восстановления даже не стояла на повестке дня. Получается, что весь этот судебный процесс становится не только противостоянием интересов, но и своеобразным театром, где каждая сторона стремится доказать свою правоту в неординарной ситуации.