РИА Новости: губернатор Сергей Цивилев на площадке возведения нового моста через реку Томь дал команду на проведение восьмого этапа надвижки. Строители надвинули металлоконструкции пролетного строения протяженностью 75 метров и весом 850 тонн.

Для завершения строительства объекта необходимо установить и собрать 9500 тонн металлических конструкций. Пока что, на строительную площадку доставлено более 8340 тонн, что составляет 89% от общего плана. Работы на опорах завершены на полностью. Продвинуто 630 метров пролетного строения. Кроме этого, другой объект дорожной обходной трассы города Кемерово — экодук для безопасного перехода животных через дорогу — завершен на уровне 65%.

На основной трассе в настоящее время ведется установка дренажной системы, освещения, автоматизированных весовых и габаритных контрольных пунктов, меры по обеспечению транспортной безопасности, а также демонтаж временных дорог. Земляные работы уже выполнены на 88%. Взрывные работы так же окончены.

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На строительстве путепровода в районе поселка Боровой Кемеровского района завершен монтаж всех пролетных балок. Длина объекта составляет 92 мета и будет включать двухполосную проезжую часть и тротуары с обеих сторон. На данный момент идет процесс армирования.

Общая протяженность обходной дороги составляет 48 км. Дорога соответствует техкатегории 1Б, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и барьерами.

Идея постройки новой автодороги в Сибири зрела еще в эпоху советского государства, но лишь недавно началось ее долгожданное воплощение. К концу 2021 года стартовало строительство ключевого транспортного объекта, который изменит карту логистики региона. На фоне активного внедрения программ на Востоке страны, будущая автомагистраль приобретает особую значимость.

Федеральная трасса Р-255, соединяющая Новосибирск и Иркутск, столкнулась с ростом транспортных потоков и транспортно-логистические цепи испытывают всё большее напряжение. В ряде регионов инфраструктура не в состоянии обеспечить должный уровень обслуживания. В настоящее время активно ведется реконструкция дорожных участков и строительство объездов населенных пунктов.

Одним из важнейших проектов, воплощаемых на трассе "Сибирь", становится строительство четырехполосной автомагистрали протяженностью почти 50 км в обход Кемерово. Проезжающие через центр Кузбасса 15 тыс. транзитных машин ежедневно ставят под угрозу комфорт жителей. Этот проект важен не только для облегчения автомобильного движения, но и для создания новых развлекательных зон и туристических объектов в регионе. Губернатор Сергей Цивилев выступал за этот проект на федеральном уровне, подчеркивая его критическую значимость для региона. Благодаря выделенным средствам из Москвы проект наконец-то приобрел масштаб и скорость развития — общая стоимость проекта оценивается в 54 млрд рублей.

Строительство Северо-Западного объезда Кемерово, начавшееся в начале осени 2022 года, уже стало историческим событием для региона. Строительство двенадцати мостов, включая самый крупный мост через реку Томь длиной 885 метров и шириной 27 метров, лишь малая часть грандиозного проекта. Уже сейчас реализация этой инфраструктурной задачи начинает влиять на будущего развития всей Сибири и Дальнего Востока страны.