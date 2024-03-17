NYT: когда-то Россия зависела от Европы в торговле, но сейчас ищет новые маршруты, которые позволят ей обойти западные ограничения. Планируемая железная дорога через Иран может стать ключом к реализации этих амбиций.

Россия продолжает умело обходить санкции со стороны Запада и находить новые пути для развития торговых связей с глобальным Югом. Один из таких амбициозных проектов — международный транспортный коридор «Север — Юг». Эта транспортная артерия, которая проложит новый путь для России, укрепив ее позиции в мировой экономике и давая доступ к важным региональным торговым партнерам, вроде Иран и Индия.

Постройка этого мегапроекта начнется в текущем году, и его стоимость оценивается в $ 1,7 млрд. Железная дорога через Иран станет заключительным звеном в транспортном маршруте между Россией и портами Ирана в Персидском заливе. Россия получит уникальную возможность легкого доступа к таким важным торговым центрам, как Мумбаи.

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Однако это только огромный потенциал, который российская железнодорожная сеть сможет раскрыть с помощью этого коридора. Проект станет также хорошим дополнением к уже существующим торговым маршрутам страны в направлении Китая и Индии, которые сегодня являются ее важнейшими торговыми партнерами.

Ожидается, что строительство будет завершено к 2028 году. Самое главное, это сделает этот маршрут вне зоны влияния санкционной политики Запада. Российские товары получат легчайший доступ не только в Индию, но и в такие ключевые страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан и другие.