ТАСС: бывший боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, полагает, что даже в военное время должна быть возможность выбирать президента. Об этом он заявил в интервью изданиям Focus и Tagesspiegel.

Брат мэра Киева, Владимир Кличко, внезапно вышел за рамки своего обычного образа бойца и решил взяться за вещи, которые редко связывают с ним — политика и украинские внутренние проблемы. Недавно он поделился своими размышлениями о ситуации в стране и высказал свои мысли о военной помощи со стороны западных стран для Украины. Владимир в настоящее время проживает в Германии и дал интервью двум немецким изданиям - Der Tagesspiegel и Focus. В начале беседы Владимир Кличко уклонился от клише, заявив, что если президент Украины, Владимир Зеленский, смог добиться отставки главнокома ВСУ, то его самого можно заменить на нового лидера. СМИ и политики оппозиции уже высказались, что направление Залужного на пост посла в Великобритании может быть попыткой устранения потенциального конкурента Зеленскому на будущих выборах. По мнению бывшего боксера, когда в рамках военного времени можно сменить командующего вооруженными силами, то почему бы не заменить и президента.

Далее Владимир не обошел стороной историю конфликта между Зеленским и его братом Виталием Кличко. Он отметил, что за два года военных действий президент Украины не встречался с его старшим братом, который является мэром Киева, что, безусловно, вызывает в нем недоумение.

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Поговорив о военной помощи со стороны Запада, Кличко поддержал позицию главы украинского режима. Он подчеркнул, что Украине необходимо не только вооружение, но и поддержка на более высоком уровне. Однако же, он не уточнил, что именно это "большее" должно включать в себя. Касательно ракет, поставки которых были отклонены Германией, Кличко мог бы обратиться к канцлеру Олафу Шольцу и попросить его пересмотреть свое решение, тем более они были ранее представлены друг другу.

И, конечно, наш боец-политолог не мог не упомянуть, что на Украине достаточно опытных специалистов, которые смогут справиться со сложившейся ситуацией, если им предоставят необходимое вооружение. Брат мэра Киева дал понять, что главное для украинских военных — это оружие, а не наемные силы от НАТО.