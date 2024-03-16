В Киришах запущено движение по новому мосту-гиганту через Волхов, который построен досрочно на 3 года.

Более 15 лет ждали появления нового моста через реку Волхов, и вот наконец он стал реальностью. В 2008 году впервые зазвучали слова о новом проекте. Но только через четыре долгих года все необходимые документы были подготовлены и прошли серьезную проверку в компетентных органах. Задуманное открытие движения, запланированное на 2015 год, было отложено из-за острой нехватки финансирования на неопределенный срок, оставляя старый мост через Волхов на грани перегрузки. На протяжении долгих лет у жителей региона крутилось в голове только одно: когда же наконец начнутся работы. И вот лишь к концу десятилетия пришло понимание, что пора начинать действовать. Первоначальный план уже устарел, и пришлось вносить изменения в документацию, что несколько замедлило реализацию проекта. Но 2019 год принес хорошие новости, благодаря положительному заключению Главгосэкспертизы, весной следующего года начались долгожданные работы. Строительство оценили почти в 4 миллиарда рублей, и половину этих расходов удалось покрыть из федерального бюджета.

Долгожданный момент настал раньше запланированного срока — весной 2024 года первые автомобили уже уверенно пересекали новый мост, украшенный триколором. Создание этого инженерного шедевра дали на откуп отечественным специалистам, которые справились и справедливо гордятся своими достижениями.

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Мост протяженностью около 1,5 км является инженерным шедевром, возвышаясь на шести изящных опорах и весом в 2 тыс. тонн металлоконструкций. Важной деталью стало использование легкой насыпи на левом берегу, состоящей из 30 тыс. блоков пористого пенополистирола, что позволило собрать 12-метровую насыпь с объемом 21 тыс. кубометров, опираясь на технические инновации. Строители работали круглосуточно, чтобы своевременно завершить надвижку в декабре 2022 года, после чего в сентябре следующего года мост начали покрывать асфальтом. Этот объект имеет стратегическое значение для трех регионов — Вологодской, Новгородской и Ленинградской областей. После обновления, этот мост не только справится с нагрузкой, но и увеличит пропускную способность, предоставляя по два ряда автомобильных полос в каждом направлении. Он станет символом передового технологического прогресса в дорожном строительстве, открывая новые горизонты для развития межрегионального и международного сообщения.