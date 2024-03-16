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gotreksson
Дальний Восток становится стратегически важным регионом для России
Развитие Дальнего Востока за последние десять лет происходит на удивление быстрыми темпами, благодаря приоритетному вниманию правительства и активной работе институтов развития, в том числе ВЭБ.РФ. Большие инфраструктурные проекты активно способствуют росту региона.

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За последние десять лет развитие Дальнего Востока приобрело впечатляющие темпы, маня инвесторов своей динамичностью и перспективами. Две основные причины этого успеха стали ясны: во-первых, регион стартовал с низкой отметки после тяжелых 90-х, во-вторых, правительство уделило приоритетное внимание региону, воплощая в жизнь целевые программы. Стоит признать, что начав этот масштабный труд в начале 2010-х, государство сделал правильный выбор. В настоящее время, учитывая сложную геополитическую и геоэкономическую обстановку, Дальний Восток становится ключевым стратегическим регионом для России. Но работу необходимо активизировать и продолжать наращивать усилия.

Один из важных элементов данного прогресса — это активная работа институтов развития, среди которых высоко ценимый ВЭБ.РФ (российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов). Важно отметить, что в Дальневосточном федеральном округе реализуется обширный спектр проектов, охватывающих различные сферы деятельности, начиная от крупных инфраструктурных мегапроектов и заканчивая заметными, хоть и не такими объемными, но важными для обычных жителей и предприятий. ВЭБ активно участвовал в финансировании крупнейших проектов региона и продолжает это делать. Например, стоит вспомнить такие значимые объекты, как судостроительный комплекс "Звезда" и порт "Суходол". Необходимо понимать, что развитие таких проектов вносит значительный вклад в экономику региона и страны в целом.

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Глава ВЭБа Игорь Шувалов поделился, что на Дальнем Востоке ведутся масштабные бизнес-инициативы, такие, как "Суходол", и отметил важность проектов по развитию городской экономики в рамках мастер-планов. Приморский край обладает большим потенциалом, который государство готово активно поддерживать и развивать.

Среди важных инициатив стоит выделить проект "Большой Владивосток", направленный на развитие владивостокской агломерации, включая город Артём. Этот амбициозный проект оценивается в 1,5 триллиона рублей и направлен на создание благоприятной среды для проживания и развития человека.

В Хабаровском крае особое внимание уделяется развитию транспортной и туристической инфраструктуры. В рамках этого была предоставлена значительная сумма на строительство нового терминала Хабаровского аэропорта. Важно отметить, что инфраструктурные проекты, такие как развитие горнолыжного комплекса "Хехцир", играют ключевую роль в развитии туризма и привлечении инвестиций в Хабаровский край.

Энергичное развитие Дальнего Востока становится все более заметным благодаря совместным усилиям государства и частных инвесторов. Поддержка крупных инфраструктурных проектов, развитие городской экономики и туристической отрасли, а также активное вовлечение частного капитала и профессионализм государственных институтов развития — все это формирует образ успешного и перспективного Дальнего Востока, который продолжает привлекать внимание и инвестиции в этот стратегически важный регион России.

#новости #инфраструктура #финансирование #дальний восток #аэропорт #хабаровский край #владивосток #инфраструктурные проекты #регион #вэб.рф
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