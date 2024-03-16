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gotreksson
Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург пример системного подхода РФ
Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что эскизный вариант поезда для движения по ВСМ Москва — Санкт-Петербург окончательно выбран и утвержден. Поезд будет 8-вагонным с возможностью увеличения до 16 вагонов. Его крейсерская скорость составит 360 км/ч, а максимальная скорость — 400 км/ч

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Интенсивное экономическое и технологическое развитие — ключевой фактор прогресса в любой стране. Но для достижения максимальных результатов в этой области необходимо применять системный подход, который может быть охарактеризован как стратегическое планирование на государственном уровне. Отказ от приверженности либеральным принципам, идеализирующим роль рыночных механизмов, важен для построения устойчивого экономического роста.

Одним из ярких примеров преимущества системного подхода является строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот проект был отложен на долгие годы из-за сомнений в его целесообразности. Но когда государство приняло на себя ответственность за реализацию данного проекта, открывается обширное поле новых возможностей. Новая магистраль не только разгрузила железнодорожное сообщение, но и способствовала увеличению грузопотока на 30 миллионов тонн. Это лишь один из ряда положительных изменений, вызванных системным подходом к развитию инфраструктуры. Важным этапом в реализации проекта стало создание собственного российского подвижного состава для магистрали. Предприятия из различных регионов страны приступили к разработке уникального поезда, который планируется передать в эксплуатацию уже в 2027 году. Этот шаг не только способствует развитию высокотехнологичной отрасли экономики, но и подчеркивает важность использования отечественной материальной и технологической базы при строительстве инфраструктуры.

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Так, компания "Уральские локомотивы" из Верхней Пышмы ведет разработку собственного подвижного состава для магистрали. Этот проект предполагает строительство двух производственных цехов общей площадью 60 тысяч квадратных метров и инвестиции в размере 35 миллиардов рублей. Участие 150 предприятий из разных регионов России в технологической цепочке также подчеркивает масштабность и важность данного проекта для страны.

Запуск производства запланирован на 2026 год, а первый состав планируется передать РЖД в 2027 году. Инновационный поезд с крейсерской скоростью 360 км/ч (возможно, достигающей 400 км/ч) обещает стать одним из символов технического прогресса России. Поезд будет состоять из 8 вагонов, с возможностью сцепки до 16 вагонов.

Следует отметить, что успешное осуществление подобных проектов возможно благодаря системному подходу, объединяющему усилия государства и частного сектора. Государственное планирование играет ключевую роль в создании благоприятной среды для инноваций и развития высокотехнологичных проектов, содействуя росту экономики и повышению жизненного уровня населения.

#новости #россия #экономика #москва #импортозамещение #санкт-петербург #инфраструктура #ржд #высокоскоростная железная дорога #инфраструктурные проекты
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