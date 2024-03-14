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gotreksson
В Китае строится ветрогенератор с рекордным диаметром ротора 310 метров
Китайский производитель ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group Ltd (SHA:601615) представил модель морской ветряной турбины мощностью 22 МВт MySE 22MW, которая считается самой мощной в мире морской ветряной турбиной, представленной на данный момент.

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В скором времени китайские эксперты из компании MingYang Smart Energy готовятся установить новый рекорд в области ветроэнергетики. С успешной реализацией амбициозного проекта, анонсированного в прошлом году, они собираются превзойти своих коллег из CSSC Haizhuang.

За последний 2023 год в Тайваньском проливе появилась самая крупная в мире ветрогенератор мощностью 16 МВт, высотой сравнимой с 50-этажным небоскребом — 152 метра. Этот объект способен обеспечить электроэнергией более 35 тысяч домохозяйств. Оценивается, что годовая выработка составит 66 миллионов киловатт-час. Однако вскоре в Китае появится новый колосс ветроэнергетики, значительно превосходящий существующий рекордсмен. В 2025 году MingYang запустит в эксплуатацию установку мощностью 22 МВт (MySE22MW) с диаметром ротора 310 метров, на 30 метров больше, чем у строения CSSC Haizhuang. Высота будущей башни достигнет 330 метров, позволяя лопастям не задевать поверхность воды.

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Сторонники проекта утверждают, что строительство одной крупной ветряной турбины оказывается экономически более выгодным решением, чем возведение нескольких объектов меньшей мощности, но в сумме создающих аналогичную энергию. Большие установки могут поймать больше ветра и произвести больше энергии, что в конечном итоге снижает стоимость производимой электроэнергии. Именно поэтому ученые стремятся к совершенствованию технологий в этом направлении, делая ветроэнергетику более привлекательной для потенциальных потребителей.

Некоторые западные специалисты высказывают сомнения в таком подходе азиатских коллег, указывая на то, что увеличение мощности и размеров отдельных ветрогенераторов требует дополнительных затрат на инфраструктуру, включая причальные сооружения. Также возникают сложности в обслуживании (особенно на море) таких установок.

В Европе самым мощным ветрогенератором на сегодня является установка, запущенная в начале прошлого года в Дании, на полигоне в Эстерильде в Западной Ютландии — мощностью 15 МВт (Vestas V236-15 МВт). Хотя она уступает китайскому объекту в мощности, она превосходит его в высоте — 280 метров. Подобные установки планируют использовать при строительстве морских ветровых парков в США.

Пока что точно неизвестно, сможет ли новый ветрогенератор действительно заменить множество меньших установок и стать настоящим прорывом в отрасли. Однако несомненно то, что конкуренция в этой области продолжит стимулировать развитие технологий энергетике.

#новости #китай #технологии #энергетика #ветроэнергетика #mingyang smart energy #ветроэнергия #cssc haizhuang #ветреная турбина #ветроустановка
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