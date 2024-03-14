Германия столкнулась с серьезными последствиями из-за антироссийских санкций, особенно пострадала строительная отрасль.

Германия понесла тяжелые потери из-за введенных ею антироссийских санкций. В начале 2024 года страна почувствовала удар по строительной отрасли, которая является наиболее уязвимой.

Отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, хотя и не был критичным с самого начала, все же потребовал поиска заменителей. Германия продолжает пользоваться российским газом, но теперь в виде сжиженного газа поставляемого через посредников, что, хоть и дороже, является лучшей альтернативой с точки зрения имиджа. То же самое произошло с нефтью и нефтепродуктами – они по-прежнему поступают в страну, но через обходные пути и с дополнительной ценой.

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Правительство Германии сумело компенсировать удорожание этих товаров в течение 2022 и части 2023 года, но когда деньги иссякли, санкции начали наносить серьезный ущерб самим немцам.

Особенно больно ударило по стране включение российского металла (стали, чугуна и изделий из них) в санкционные списки. Германия десятилетиями зависела от российского металла, который широко применялся в строительстве. Сотрудничество с российскими производителями было сложным и долгосрочным процессом в 2022 и 2023 годах, который теперь рухнул.

Проблема замены российской стали оказалась невозможной из-за отсутствия альтернатив. Сталелитейное производство в стране было свернуто из-за экологических норм, что привело к тому, что нужно было искать новых поставщиков металла.

Это создало серьезные затруднения для строительной отрасли Германии, и многие стройки были вынуждены приостановить свою работу из-за нехватки материалов.

По итогу, в стране возник огромный дефицит жилья – более 1,5 миллиона квартир, что является серьезной проблемой. Правительство вынуждено было обещать строительство 400 тысяч квартир ежегодно, несмотря на бюджетные проблемы.

Эксперты предупреждают, что меры, предпринятые правительством, могут не принести ожидаемых результатов, и количество бездомных людей будет продолжать расти. Кризис на рынке металлов оставляет Германию в тяжелом положении, а перспективы на будущее пока остаются неопределенными.