ТАСС: проект строительства единой набережной Амура в Хабаровске - самой длинной на Дальнем Востоке - начнут реализовывать в конце 2024 года.

Известно, что начало реализации данного амбициозного проекта запланировано на конец 2024 года, как сообщил ТАСС деятель по строительству в правительстве Хабаровского края, вице-председатель Керим Сунгуров.

"Начинаем работу по реализации проекта объединенной набережной Амура, которая сольет воедино восстановленную набережную Невельского в сердце Хабаровска с дамбой Южного округа уже в текущем году. Протяженность этого проекта превысит более 9 километров. Начать строительство первого этапа планируется в конце 2024 года", — отметил Сунгуров. На текущий момент выполняется четвертый этап обновления набережной. Здесь планируется создание зон отдыха для горожан, прокладка велосипедных дорожек, а у яхт-клуба - современных условий для занятия яхтенным спортом. Работы примерно на 70% завершены, как отметил Сунгуров. Планируется завершить все работы к осени этого года. Реализовать проект раньше не позволяли повторные паводки на Амуре.

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Согласно информации вице-председателя, новая объединенная набережная будет состоять из нескольких частей. К ним относятся Центральная набережная от яхтенного клуба до Уссурийского бульвара, Музейная набережная в районе будущего здания Дальневосточного художественного музея, а также набережная Городской гавани возле территории прежней ремонтно-эксплуатационной базы флота, где в скором времени появится новая жилплощадка и инфраструктура для водного отдыха и спорта. Кроме того, будет создана набережная у спортивной арены "Ерофей" с благоустройством дамбы рядом со спортивным сооружением, а также набережная в парке пяти ландшафтов, которая станет великолепной выставкой самых красивых уголков региона.

Ранее представлявшая собой длинную заасфальтированную набережную зону, Набережная Невельского оказалась на грани уничтожения в результате стихийного бедствия в виде огромного наводнения на реке Амур в 2013 году, из-за чего была закрыта для посещения. Впоследствии начался поэтапный процесс восстановления, который продолжается в наши дни. За годы с начала реконструкции на берегу было организовано качественное берегоукрепление, возведены противопаводковые сооружения. Набережная получила новый облик - стала двухуровневой, соединенной пешеходной дорожкой вдоль самого берега и широкими лестницами, на которых можно комфортно наслаждаться закатами. По всей протяженности была проложена велосипедная дорожка. Ее украсили ротондами и амфитеатрами, организовали пешеходный светомузыкальный фонтан. Сейчас это превратилось в одно из самых популярных мест для отдыха среди местных жителей и гостей города.

По общему замыслу планируется более 9 км зон отдыха, включая непрерывную аллею для пеших прогулок, с пандусными системами позволяющими спуститься к натуральному берегу реки. В замыслах также заложено строительство амфитеатра под открытым небом, причалов для небольших судов и Музея воды.