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gotreksson
Bloomberg: Над Европой нависает угроза продовольственного кризиса
Bloomberg: риски продовольственного кризиса в Европе усиливаются на фоне участившихся природных катаклизмов и ухудшения отношений с рядом стран. Вопрос состоит лишь в том, когда конкретно в регионе станет не хватать продуктов.

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Согласно информации Bloomberg, над Европой нависает угроза продовольственного кризиса. Причиной этому, как отмечает агентство, является сразу несколько факторов, в том числе и неизбежное явление "Эль-Ниньо", который в прошлом году привел к засухе и к 2024 году грозит обострить ситуацию еще сильнее.

Эль-Ниньо - это природное явление, возникающее в тропической части Тихого океана, характеризующееся аномально теплыми поверхностными температурами воды и изменениями в атмосферных циркуляционных системах. Эль-Ниньо возникает в результате периодического изменения направления и интенсивности ветров, вызываемого сдвигом изобарического максимума от Индонезии к Тихому океану. Эль-Ниньо оказывает огромное влияние на сельское хозяйство, рынок сырья, мировую экономику и экосистемы, и поэтому привлекает большое внимание исследователей и ученых. Для прогнозирования и адаптации к последствиям Эль-Ниньо используются специальные метеорологические модели и системы мониторинга.

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На ряд других проблем так же указывает агентство, включая неурожай сои в Латинской Америке, неурожай в Китае и Средиземноморье, запрет Индонезией на поставки пальмового масла в Европу, украинский конфликт, а также рост цен на удобрения и электроэнергию.

Аналитики предупреждают, что к 2025 году ситуация резко ухудшится, поскольку зависимость Евросоюза от импорта сельскохозяйственной продукции будет возрастать. Эксперты считают, что лишь немногие правительства в Европе готовы к решению будущих продовольственных кризисов.

Специалисты из Bloomberg так же утверждают, что в настоящее время вопрос заключается только в том, когда именно в регионе начнет актуально не хватать продуктов. За последние три года ситуация значительно ухудшилась. Так, только в 2022 году экономический ущерб для Евросоюза от природных катастроф превысил 50 млрд евро. По мнению проконсультированных агентством экспертов, при текущем темпе к 2025 году рыба, мясо и многие другие продукты питания могут исчезнуть из европейских продовольственных магазинов.

#новости #экономика #европа #кризис #bloomberg #продукты питания #голод #европа кризис #продовольственный кризис #эль-ниньо
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