ИНТЕРФАКС: ВЭБ.РФ планирует участие в проекте Дальневосточного автокластера по сборке, а в дальнейшем и производству автобусов, газобусов и электробусов, сообщил глава корпорации Игорь Шувалов в ходе рабочей поездки в Хабаровск.

В Хабаровске началась реализация нового амбициозного автопроекта, нацеленного на значительное увеличение производства пассажирского транспорта внутри страны. На просторах ТОР "Хабаровск" возводится завод, который в год планирует выпускать почти 1,5 тысячи машин, включая как городские, так и междугородние автобусы под брендом Amurbus. Весной текущего года на площадке "Ракитное", где уже в полном разгаре подготовительные работы, начнется возведение сборочных цехов, где будут собираться транспортные средства. Полный пуск предприятия запланирован на 2030-е годы. На первом этапе планируется собрать 470 единиц автотранспорта. Изначально, продукция завода будет распределяться главным образом по Дальневосточному рынку, который остро нуждается в современном и надежном пассажирском транспорте (особенно в Хабаровском крае в ближайшие пять лет планируют заменить 3/4 автобусного парка). В дальнейшем, планируется расширить географию поставок до европейских регионов нашей страны, а затем, в следующем десятилетии начать регулярные экспортные поставки в другие страны.

После запуска производства, что по ожиданиям может случиться уже в 2026 году, с конвейеров будут спускаться 9 и 12-метровые газомоторные городские автобусы. Большое внимание будет уделено созданию экологически чистого транспорта, и в долгосрочной перспективе, планируется выпуск машин с электродвигателями и работающими на водороде.

реклама

О создании предприятия объявили еще в 2022 году, когда его оценили на 7 млрд рублей, выразив надежду на получение большей части средств (5,2 млрд рублей) через программу льготного кредитования от ВЭБ.РФ. В марте 2024 года стало известно, что госкорпорация выделит 2 млрд рублей на первый этап сборочного производства. Также в данной инициативе примут участие китайские инвесторы.

На территории ТОР "Хабаровск" будут выпускаться ключевые компоненты, включая силовые установки. Это позволит создать своего рода индустриальную базу в машиностроении. Планируемый уровень локализации производства составит 75%, что дает шанс развивать экономику и подталкивать промышленность к новым достижениям.