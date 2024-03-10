Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов: Россия и Китай рассматривают доставку ядерной энергоустановки на Луну

В марте 2024 года глава космического ведомства России Юрий Борисов обнародовал планы строительства амбициозной энергетической станции на нашем единственном спутнике. И что удивительно - технологии для этого уже на подходе. Планы звучат интригующие: к середине следующего десятилетия Луна может стать домом для человечества, а поможет в этом АЭС, обеспечивая энергией будущие лунные базы.

Этот космический проект планируется осуществить в партнерстве с нашими китайскими коллегами, что придает ему международный характер. Уже начата работа над деталями плана, и, скорее всего, строительство станции будет предварительно завершено на Земле, перед тем как роботы донесут его до Луны и установят на место. Однако же вопрос о том, станет ли россйско-китайский проект историческим прорывом, остается открытым. В NASA анонсировали свои планы по строительству атомной станции на Луне уже в 2028 году и тоже поднимают планку. Её работа будет происходить в автономном режиме, без участия человека, на протяжении как минимум десяти лет.

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Похоже, что гонка космических энергетических проектов набирает обороты. США, в партнерстве с компанией Westinghouse, уже подписали контракт на создание лунной АЭС с реактором eVinci мощностью 5 МВт. Вес их нового детища не превысит 6 тонн, а в качестве топлива планируется использовать уран с высоким уровнем обогащения. Так же компания Astrobotic Technology приступила к работам над данным проектом в 2023 году, а в феврале 2024 года NASA объявила о завершении первого этапа разработки. Ставка сделана - американцы явно стремятся опередить своих конкурентов и заявить свои права на первенство в освоении Луны.

Планы строительства энергетических станций на Луне, заявленные как Россией и Китаем, так и США, подчеркивают важность и необходимость освоения космического пространства для обеспечения будущих космических баз и миссий. А возможность использовать Луну как платформу для энергетических проектов, несет в себе невероятный потенциал для дальнейшего космического развития и исследований.