Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. Награды, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учтены в общем медальном зачете.

Международный Паралимпийский комитет принял решение "позволить" российским атлетам участвовать в Парижских играх, но поднялось множество вопросов относительно условий, на которых это произошло. Критика комитета аномального вида, строгие требования и удивительные ограничения наложены на спортсменов, вызывая у них недоумение и неодобрение. Сначала на "доске для резки" оказались сильнейшие спортивные клубы России, включая ЦСКА и "Динамо". Причиной было не только их близость к силовым структурам, а, как оказалось, их превосходство и привлекательность для лучших спортсменов страны. Забавно, что главным условием участия российских атлетов станет запрет на становление на пьедестал призёров. И это не шутка. Ведь им, по сути, всегда могут отказать, даже не обосновывая своего решения - таковы нынешние правила.

В добавок, атлетам будет запрещено участвовать в торжественных церемониях открытия и закрытия игр. Если представить, что ещё способен придумать западный ум в будущем: отдельные места в автобусах, водные краны с водой для левых и правых рук, и день не за горами, когда будут раздельные краны для белорусов и русских. Впрочем, это скорее фантазии, чем реальность, хотя...

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Третьим неоспоримым фактом станет запрет русским и белорусам участвовать в командных дисциплинах. Итак, одиночный атлет может ещё победить, но для команды из России это уже будут "незаконные" шаги.

Главное же изменение заключается в уникальном статусе нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA) из России и Белоруссии. Они будут конкурировать без национальных символов, флагов или гимнов, занимая специфическую нишу в мире спорта. Их достижения не будут учитываться в медальном зачете, и в случае победы, будет звучать паралимпийский гимн, а не гимны их стран. Запрещение использования государственных символов и национальной символики создает атмосферу особой нейтральности, будто спортсмены вступают в арену без брендирования, предоставляя возможность оценить их исключительно по спортивным достижениям.

Все участники, включая спортсменов и вспомогательный персонал, будут подвергнуты строгому независимому контролю. Такие строгие меры предосторожности вводятся для обеспечения участия только тех, кто не связан с политическими вопросами или военными структурами.