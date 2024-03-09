Проект оценивается в $4 млрд. Столь высокая стоимость объясняется необходимостью строительства целого рядка искусственных сооружений. По будущей линии будут курсировать и грузовые поезда.

В Китае в ближайшие годы почти построят одно из самых грандиозных инженерных творений - подводный тоннель протяжённостью более 16 км. Это сооружение впишется в скоростную железнодорожную магистраль, соединяющую города Нинбо и Чжоушань через остров Цзинтан на Восточно-Китайском море.

Всего на новой ветке, где поезда смогут разгоняться до 250 км/ч, будет около семи станций и общая протяженность маршрута составит около 80 км. Благодаря запуску этой линии время в пути между упомянутыми городами сократится до всего 30 минут, что значительно превосходит время, необходимое на автомобиле - полтора часа. Затраты на этот амбициозный проект оцениваются в $4 млрд. Высокая стоимость объясняется не только строительством подводных тоннелей, но и созданием целого комплекса искусственных сооружений, включая мосты и другие технические объекты. По новой линии планируется движение как пассажирских, так и грузовых поездов. Порт Нинбо-Чжоушань, обслуживающий огромное количество морских маршрутов, является самым загруженным в Китае и третьим в мире по объему контейнерного трафика .

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Разговоры о прокладке этого "железнодорожного моста" на архипелаг начались несколько лет назад. Специальные геодезические исследования стартовали в 2019 году, а уже на следующий год проект одобрили компетентные органы. В начале 2024 года компания China Rail Construction Group представила уникальный тоннелепроходческий комплекс Dinghai массой 4,35 тыс. тонн и диаметром 14,6 метра.

Важный объект расположиться на глубине до 78 метров под Восточно-Китайским морем. Завершить работы по этому амбициозному строительству Китай собирается к 2027 году.

Некоторые китайские журналисты уже называют этот будущий объект самым длинным подводным тоннелем в мире. Но не стоит забывать, что это рекорд исключительно национальный. Ведь лидерство по протяженности подводных тоннелей все еще принадлежит Евротоннелю, быстрому тоннелю в проливе Ла-Манш, протяженность которого 37,9 км, а также Японскому тоннелю Сэйкан, который уступает лишь 15 км - его протяженность составляет 23,3 км.