В Ростове-на-Дону 5 марта состоялось торжественное открытие нового тракторного завода, сообщает пресс-служба компании «Ростсельмаш».

В последние годы машиностроительная компания Ростсельмаш продолжает удивлять своими проектами и стремлением к прогрессу. В 2015 году, часть производства тракторов была перенесена из Канады в Ростов-на-Дону. За короткий период под руководством Ростсельмаша производство тракторов стало полностью национальным, и за пять лет объемы производства выросли с 50 до 1300 единиц в год. Большинство компонентов, включая металлоконструкции, КПП и ведущие мосты, сделаны в России, а это вознесло Ростсельмаш на новый уровень самообеспечения. В 2021 году Ростсельмаш объявила о запуске нового направления - строительно-дорожной техники. Строительство нового завода началось в Ростове-на-Дону на территории неиспользуемого ранее завода, который принадлежал компании еще со времен Советского Союза.

Два года спустя, в марте 2024 года, Ростсельмаш открыл официально новый производственный комплекс. Этот проект обладает общей площадью в 14 гектаров, где оборудование занимает 62 тысячи квадратных метров. Более 13 миллиардов рублей было вложено в создание этого современного завода, целью которого является расширение производства сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, локализация производства в соответствии с законодательством и снижение себестоимости продукции.

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Проект по созданию нового завода предполагает производство различных моделей техники, начиная от классических колесных тракторов до телескопических погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков. Полный производственный цикл обеспечивает глубокую локализацию производимой продукции и высокие стандарты качества. Новый завод оборудован современными технологическими линиями для гибки, сварки, окраски, сборки и испытаний техники. Его производственная мощность достигает 5000 единиц техники в год, планируется экспортировать 18% произведенной продукции. Создание более 1800 рабочих мест, с высокими стандартами оплаты труда, является одним из ключевых достижений нового завода.

Запуск завода Ростсельмаш - это не только историческое событие для компании, но и важный этап в развитии российской промышленности, укрепляя ее технологический суверенитет и конкурентоспособность. Анонс новых инвестиций и строительства нового завода - только первый шаг в планах компании.