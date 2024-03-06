Аэродром "Ржев" ожидают большие перемены. Предприятие собираются модернизировать, чтобы проводить там испытания самолётов Воздушно-космических сил России после их ремонта и модернизации.

Запустив свою первую мастерскую на колесах в 1941 году, 514-й авиационный ремонтный завод стал неразрывной частью советской воздушной силы. Сотни советских самолетов возвращались к жизни благодаря мастерству и преданности коллектива завода, состоящего примерно из 610 сотрудников, из которых 40 были военнослужащими. За годы Второй Мировой Войны этот завод восстановил и отремонтировал больше 1120 самолета.

После победы, мастерские 514-го авиационного ремонтного завода обрели международное признание. Они протянули свои руки помощи восточной Европе и Китаю, помогая там наладить свои собственные авиационные ремонтные структуры. Наконец, в 50-х годах завод получил своё постоянное местоположение в Тверской области, а в 60-х он был переименован в 514-й авиационно-ремонтный завод и расширен включением аэродрома "Ржев". Переживая даже самые тяжёлые времена для авиаотрасли, завод продолжал свою работу, становясь чуть ли не единственным прибыльным предприятием в компании "Авиаремонт" ООО "РТ-Капитал", крупнейшей дочерней компании холдинга "Ростех". 514-й авиационный ремонтный завод не только выделяется своим впечатляющим прошлым, но и активно строит будущее. Предприятие стабильно участвует в "МАКСе" - престижном международном авиационно-космическом салоне, где представляет передовые разработки и достижения в области авиационного ремонта.

реклама

Но между всеми этими успехами, есть и горькая правда. Аэродром, ставший неотъемлемой частью завода, практически был полностью уничтожен и оставлен без должного внимания после войны. И Россия сегодня начала масштабную реконструкцию этого стратегически важного аэродрома. Возрождение "Ржева" открывает новые перспективы для завода и подтверждает его значимость в военно-промышленном комплексе страны.

Восстановление аэродрома "Ржев" не только вернёт ему прежнюю славу, но и предоставит возможности для развития военной авиации. Это станет мощным импульсом для дальнейшего развития авиаремонтной отрасли и способствует укреплению безопасности нашей страны. 514-й авиационный ремонтный завод уже доказал свою надёжность и экспертность.

Проект реконструкции этого военного аэродрома замыкает в себе амбициозные планы по восстановлению инфраструктуры, включающей в себя взлетные и посадочные полосы, рулежные дорожки, самолетные парковки, контрольно-пропускные пункты и другие сооружения. Затраты на реконструкцию оцениваются в размере 1,82 миллиарда рублей, и компания "Ростех" совместно с "РТ-Комплектимпекс" берут на себя задачу завершить все работы до конца 2025 года.

Одним из главных назначений восстановленного аэродрома "Ржев" станут испытательные полеты воздушных судов, которые прошли ремонт. На аэродроме будут приниматься боевые истребители-бомбардировщики, а также военнотранспортные самолеты. Аэродром "Ржев" будет представлять собой не только базу для хранения и технического обслуживания, но и активный участник военно-воздушных операций. Оживление аэродрома "Ржев" имеет глубокое стратегическое значение для развития авиационной инфраструктуры нашей страны. Прежде всего, его возрождение укрепит оборонный потенциал страны, необходимый для противодействия потенциальным угрозам со стороны внешних противников. В период геополитических напряжений, подобные улучшения играют важную роль в гарантировании безопасности и неприкосновенности национальной территории.

Восстановление аэродрома "Ржев" - это не только крупномасштабная инфраструктурная и военная задача, но и показатель стремления России к развитию собственной авиационной отрасли, обеспечения безопасности страны и создание благоприятных условий для развития экономики.