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gotreksson
В Нью-Йорке построят небоскребы, соединенные небесным мостом и пейзажным бассейном
Небоскребы будет расположены на самом большом в настоящее время незастроенном участке земли на Манхэттене, площадью 6,7 акра (2,7 гектара) к югу от штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

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Архитектурная фирма Bjarke Ingels Group (BIG) представила планы нового проекта в Нью-Йорке, который обещает стать новым символом города. Freedom Plaza - так названное носит комплекс который, включает в себя четыре небоскреба, соединенных между собой небесным мостом, а также великолепным пейзажным бассейном.

Совместной разработкой Freedom Plaza занимаются команды Soloviev Group, Mohegan и OJB Landscape Architecture. Этот грандиозный проект будет расположен в восточной части Midtown, на участке площадью 6,7 акра (2,7 гектара), что делает его самым большим не застраиваемым участком земли на Манхэттене. Расположение рядом со знаменитой штаб-квартирой Организации Объединенных Наций придает этому проекту особое значение. Две башни Freedom Plaza будут предназначены для жилья и предложат уникальные виды на город. Состоящие из 50 и 60 этажей соответственно, эти здания будут сочетать в себе современный стиль с элементами модернистской архитектуры 1950-х и 1960-х годов. Полосатые фасады из стекла и алюминия создадут эстетически привлекательный образ, а подиум, соединяющий башни в основании, добавит еще больше индивидуальности и характера этому проекту.

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Оставшиеся две башни будут предназначены для гостиничного пространства и добавят элегантности Freedom Plaza. Они будут состоять из 51 этажа, каждый из которых будет предлагать превосходные условия для размещения гостей. Подчеркивая престижность проекта, эти башни будут отделаны металлическими элементами, придавая им особую изящность.

А сердцем Freedom Plaza станет консольный небесный мост, соединяющий четыре башни на самой вершине. Этот невероятный архитектурный шедевр станет реальностью и будет служить не только практической цели, но и создавать уникальные впечатления для посетителей. С многоэтажным вестибюлем, смотровой площадкой с полом и потолком из стекла, а также художественной галереей, небесный мост оживит пространство и станет местом, где будут сливаться искусство и архитектура. Один из наиболее впечатляющих элементов Freedom Plaza - это пейзажный бассейн, объемом 150 000 галлонов (примерно 576 900 литров). Этот оазис на крыше будет одним из самых больших бассейнов в Северной Америке и придаст этому проекту еще большую уникальность. Гости могут наслаждаться спа и оздоровительными услугами, а также отведать изысканную кухню, предложенную в ресторанах и барах, расположенных на самом небесном мосту.

Кроме того, Freedom Plaza не только привлекает внимание своим роскошным дизайном, но и учитывает окружающую среду. Пространство между башнями будет использовано для создания ландшафтных парковых зон, включая детскую площадку, площадку для выгула собак и уютные лужайки для проведения различных мероприятий. Здесь будут посажены растения, приспособленные к климату, и созданы удобства для опылителей, способствуя биоразнообразию и экологическому равновесию.

В самом сердце зеленой зоны Freedom Plaza расположиться новый музей, получивший название "Музей свободы и демократии", который станет неотъемлемой частью этого места и удивит своим уникальным дизайном.

Здание музея будет иметь форму ленты Мёбиуса, создавая спиралевидные формы над амфитеатром и позволяя посетителям насладиться прогулкой по его внешней стороне. Эта необычная конструкция символизирует бесконечность и переход от одного времени и идеи к другим, воплощая принципы свободы и демократии. Freedom Plaza - не только великолепный архитектурный ансамбль, но и интеллектуальный шаг вперед в развитии города. Многофункциональность проекта позволяет создать не просто здания, но и настоящие социальные и экологические центры. Фактически, Freedom Plaza будет не просто местом проживания и развлечений, но и символом городской среды, которая постоянно стремится к экологической сознательности и созданию гармоничных условий для проживания и отдыха.

Freedom Plaza - это возможный будущий символ Нью-Йорка, сочетающий в себе амбициозность, красоту и экологическую осознанность. Будущие обитатели и гости этого грандиозного проекта ожидают незабываемые впечатления и уникальные возможности для отдыха и развлечения в окружении красоты мирового класса.

#новости #сша #оон #нью-йорк #небоскреб #строительство небоскребов #freedom plaza #mohegan #манхэттен
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