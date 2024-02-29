В России активно исследуются различные методы улучшения дорожного покрытия, включая использование переработанного пластикового мусора и других материалов. Эти инновационные подходы могут значительно улучшить качество дорог, снизить расходы на их строительство.

Каждая страна стремится найти способы усовершенствования дорожного покрытия, и Россия не является исключением. В Управлении дорог и транспорта города Липецк был предложен интересный метод использования переработанного пластикового мусора при строительстве дорог. Эта инициатива не только поможет улучшить качество дорожного покрытия, делая его более прочным, водостойким и устойчивым к воздействию машинного масла и топлива, но также частично решит проблему пластиковых отходов.

Было отмечено, что добавление измельченных и расплавленных остатков пакетов, бутылок и упаковок в битум позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия в два раза. Этот метод также позволит снизить затраты на производство асфальта. Основатель ГК GeoSM (Москва) одного из крупнейших производителей геосинтетических материалов в России, Вячеслав Некоркин рассказал, что использование пластиковых бутылок в дорожном строительстве началось еще при СССР, примерно с середины XX века. Но использовался геотекстиль в форме рулонного геосинтетического материала.

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«Сырьем для производства геотекстиля являются гранулы полиэтилена и полиэфира, 90% которых получают из переработки пластика, образующегося из отходов человеческой деятельности» - отмечает Некоркин. "Гранулы переплавляются в нити на специальном оборудовании, затем спутываются и термоскрепляются на последнем этапе производства."

Использование переработанного пластикового мусора при строительстве дорог становится перспективным и экологически ценным решением, способствующим улучшению качества дорожного полотна и решению проблемы пластиковых отходов.

Важным моментом является правильное укладывание этого материала между слоями дорожного пирога. Такая техника позволяет равномерно распределить нагрузку на дорожное покрытие и эффективно предотвратить скопление влаги, что минимизирует повреждения.

Применение геотекстиля не только даст экономию до 25% насыпных материалов, но и значительно сократит на 45% расходы на капиталовложения в проекты. Эта инновационная технология позволяет втрое увеличить интервал между ремонтами готового дорожного покрытия.

Несколько лет назад в Австралии была предложена идея добавлять в дорожное покрытие резиновую крошку, полученную из переработки автомобильных шин. Это предложение было также рассмотрено в России. Было утверждено, что такой подход поможет защитить дорожное покрытие от ультрафиолетовых лучей и повысить его срок службы.

В 2020 году ученые из Новосибирска задумались о добавлении высокомолекулярного полиэтилена, полученного из переработки уже использованного материала, в асфальт. Это поможет создать долговечное и износостойкое дорожное покрытие.

Но, опыты с резиновой крошкой в Австралии не принесли ожидаемого успеха. Хотя дорожное полотно действительно получило дополнительную защиту от ультрафиолета, его механическая прочность значительно ухудшилась. Что касается опытов с высокомолекулярным полиэтиленом в Сибири, то они, кажется, еще не начались. Специалисты отмечают, что причина этого может быть связана с инертностью в области дорожного строительства в России.

Все эти исследования и эксперименты свидетельствуют о непрерывной инициативе и стремлении страны найти наиболее эффективные и устойчивые способы улучшения дорожного покрытия. Россия, как и многие другие страны, продолжает искать новые подходы и решения, чтобы создать долговечные и надежные дорожные покрытия.