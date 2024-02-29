До 2026 года предполагается завершить работы в пределах Самары и открыть движение от просп. Кирова до границы города (7,7 км). На эти цели потратят свыше 8,5 млрд руб.

Вопрос о строительстве данной дороги был поднят еще в 1920-х годах. В 1930-х годах этот проект был включен в Генеральный план областной столицы, хотя его окончательные очертания были разработаны только в середине 1960-х годов. В то время предлагалось протянуть магистраль через весь город, от Ракитовского шоссе до площади Урицкого (Крымская площадь). Позднее, в период Советского Союза, рассматривался еще один вариант продления дороги в юго-западном направлении через реку Самару.

Несмотря на важность проекта, известного под названием "Магистраль Центральная", его реализацию постоянно откладывали по различным причинам. В 2005 году начали строительство трассы от Петра Дубравы в направлении Дубков. Планировалось соединить этот участок с городской магистралью, но через четыре года из-за финансовых трудностей власти отказались продолжать работы. На тот момент было построено около 11 километров двухполосной трассы, которая так и не была соединена с городом. Фактически этот участок оказался почти бесполезным, так как он не связывался даже с Ракитовским шоссе, от которого и планировалось продолжить дорогу до проспекта Кирова.

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О возобновлении работ говорили с 2011 года, и все необходимые документы были подготовлены и прошли проверку в соответствующих учреждениях. Но проект сдвинулся с мертвой точки только в начале текущего десятилетия, хотя задумывалось завершить его до Чемпионата мира по футболу 2018 года. Строительство было возобновлено после долгого перерыва в 2023 году. В рамках текущей кампании планируется построить трассу на участке от проспекта Кирова до Обводной дороги. Проект был разделен на два этапа, чтобы улучшить эффективность работ и максимально удовлетворить потребности горожан.

Компания «СамараТрансСтрой» готовится осуществить этот проект по реконструкции и строительству дорог в пределах Самары. Планы до 2026 года включают реконструкцию проспекта Карла Маркса, а также строительство новой трассы от Ракитского шоссе до пгт. Петра Дубрава. В результате этих работ откроется движение от проспекта Кирова до границы города на протяжении 7,7 километров. На реализацию проекта будет потрачено более 8,5 млрд рублей.

Компания уже приступила к подготовительным мероприятиям в январе 2023 года. В рамках проекта предусмотрены выделенные полосы для общественного транспорта, автобусные остановки и велодорожки шириной 3 метра, а также пешеходные зоны. После завершения этих работ трасса будет продлена до автомобильной дороги Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс», что обеспечит новый удобный выход на федеральную трассу М-5 «Урал».

На участке от границы города до Обводной дороги протяженностью 11,3 километра будет построена магистраль с тремя транспортными развязками и четырьмя-шестью полосами движения. Максимальная скорость на данном направлении составит 120 километров в час. Планируется реконструкция уже существующей дороги, построенной в 2000-х годах. Власти также рассматривают возможность дальнейшего продления магистрали до Куйбышевского района, создавая новую широкую трассу от Кирова до Крымской площади. Но реализация данного проекта связана с финансовыми сложностями и может требовать привлечения частных инвестиций или поддержки со стороны Москвы.

Возможно, параметры перспективной магистрали, особенно в городских участках, еще будут пересмотрены. Некоторые эксперты считают, что можно упростить трассу, уменьшив количество полос и развязок. В любом случае, такая автомагистраль будет существенным улучшением для миллионного города и поможет решить проблемы с транспортной ситуацией.