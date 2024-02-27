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gotreksson
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
Губернатор калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что бывший российский завод Volvo Trucks возобновил свою работу. С конвейера сходят отечественные «Урал Next», а само предприятие теперь называется АМО (АО «Автомобильное моторное общество»).

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Промышленность в России, хотя и тихо, но настойчиво и последовательно развивается. Например, на бывшем заводе Volvo в Калуге успешно собрана первая партия грузовиков "Урал". Завод, который ранее выпускал автомобили Volvo, не использовался с конца февраля 2022 года, когда шведская компания приняла решение о его закрытии. Это произошло несмотря на то, что в течение десятилетий шведы успешно сотрудничали с Россией. И получали хорошие доходы от этого партнерства. Но в 2022 году шведская компания решила покинуть Россия, попутно став самыми ярыми русофобами.

Это был настоящий подарок от шведов, который принес пользу России: официальное открытие завода состоялось 14 декабря 2023 года, а уже к концу прошлого года было собрано первые 50 грузовиков. В настоящее время на заводе работает 650 человек. В 2024 году автозавод планирует выпустить уже две тысячи автомашин, и такая производственная мощность сохранится до 2026 года. На заводе будут собираться грузовики "Урал" (6х4) и автомобили на различных платформах. К 2027 году планируется переход к работе в две смены и выпуск 10 тысяч машин в год.

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Так же глава Калужской области Владислав Шапша заявил: "Это первый значительный результат нашей работы. В этом году мы сделаем первые шаги по восстановлению производства автомобилей на заводе Фольксваген".

Согласно последней информации Росстата, опубликованным 31 января 2024 года, в прошлом году в нашей стране было произведено 538 тысяч легковых автомобилей, что на 19% превышает показатели предыдущего года. Также зафиксирован рост производства грузовиков, их выпуск составил 167,6 тысячи штук.

Во время встречи с премьер-министром Денис Мантуров представил более обновленные данные. Он сообщил, что в прошлом году в РФ было произведено уже 720 тысяч автомобилей, что на 15,9% больше, чем годом ранее. Также было отмечено, что продажи автомобилей всех видов в России превысили 1,3 миллиона в течение прошлого года. Это включает в себя 1,06 миллиона легковых автомобилей, 105 тысяч коммерческих авто, 140,2 тысячи грузовиков и 18 тысяч автобусов. Стоит отметить, что Минпромторг включает в свои расчеты все виды автотранспорта, включая легковые автомобили, грузовики и общественный транспорт.

Такие данные свидетельствуют о стабильном росте автомобильной промышленности в России. Благодаря этому, можно сделать вывод о положительной динамике отрасли и повышении спроса на автотранспорт. 

#новости #завод #рабочие места #volvo #урал #грузовики #национализация #автозавод #денис мантуров #калуга
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