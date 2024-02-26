Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Cтроительство Северо-Западного обхода Кемерово закончат в 2024 году
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: "это важнейший объект транспортной инфраструктуры Кузбасса. Строительство Северо-Западного обхода началось в 2021г., и в этом году там уже запланировано начало движения транспорта. Обход существенно разгрузит автомобильные дороги в Кемерове".

реклама

По словам главы Кемеровской области, строительство Северо-Западного обхода региональной столицы имеет огромное значение с социально-экономической точки зрения. Нынешняя дорожная система города не справляется с увеличивающимся потоком транспорта. Новая четырехполосная трасса протяженностью почти 50 км позволит разгрузить центральные улицы от грузовиков(которые ежедневно проезжают более 14 тыс. транзитных машин), улучшив тем самым транспортную обстановку в Кемерово.

Автомагистраль категории IБ будет идти от поселка Боровой до города Топки. Всего будут построены четыре транспортные развязки, экодук для безопасного пересечения дороги дикими животными, а также двенадцать мостов, среди которых особенно выделяется 885-метровый переход через Томь. Строительство последнего моста началось в сентябре 2022 года в районе деревни Креково. К началу ноября 2023 года была завершена установка почти всех опор и монтаж опалубки шкафной стенки. Было установлено 3,5 тыс. (из 9,5 тыс.) тонн металлоконструкций, а также произведена надвижка более 250 м пролетных строений. Также активно ведутся работы на других участках трассы. Осенью этого года откроют движения по новому путепроводу (74 м) у Звездного, что позволит водителям объезжать строящуюся магистраль без обхода.

реклама

Согласно документам, запуск движения на всей протяженности Северо-Западного обхода Кемерово запланирован на 2027 год. Но благодаря применению технологий и упорной работе специалистов, объект намерены сдать значительно раньше. Согласно заявлению властей, дорогу планируется ввести в эксплуатацию уже осенью 2024 года.

По словам директора Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павла Зюзина, обход столицы Кузбасса на данный момент является одним из самых желанных и крупных проектов в стране. Хотя данный проект не искушает по масштабам и финансированию, учитывая большую нагрузку на дорожную инфраструктуру из-за переориентации грузоперевозок на Восток и в страны Азии.

На данный момент также строится и аналогичный объект — обход Усолья-Сибирского протяженностью 43 км на трассе Р-255 "Сибирь" (1,9 тыс. км), открытие которого запланировано на октябрь 2024 года. В текущем десятилетии планируется появление объездных дорог также в других районах, таких как Куйтун, Тулун, Шерагул и Нижнеудинск.

Так же идет реконструкция отдельных участков П-255. Только в 2022 году на территории Кемеровской области было обновлено 110 км федеральной дороги и приведено в нормальное состояние три моста. Трасса "Сибирь" простирается на восток от Новосибирска до Иркутска через Кемерово и Красноярск, являясь частью международного маршрута АН6.

#строительство #дороги #дороги и мосты #кемерово #кемеровская область #кузбасс #п-255 #р-255 #северо-западный обход кемерово #томь
+
Написать комментарий (0)
Пресс-служба РЖД: Завершена проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля протяжённостью 1824 м
Символ Сахалина - маяк «Анива» отреставрируют до конца года
Россия и КНДР построят автомобильный мост «Хасан – Туманган»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
5
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
3
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
1
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Defense TV: "Коалиция-СВ" представляет собой "артиллерийскую кувалду", нужную для взлома обороны ВСУ
2
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Компания Cooler Master представила новую игровую клавиатуру MasterKeys MK770
1
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
3

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
6
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
29
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
28

Сейчас обсуждают

AperDanCup
22:37
Скрипя зубами читал статью, но когда увидел, что якобы battle net самый популярный цифровой магазин, все стало понятно
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
Overseer man
22:36
В 2030 году. Но доживут до него не многие.
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
Игорь Шохин
22:34
Redmi Note 12. У меня на днях прилетело обновление.
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
Terex VS
22:33
Андрей, спасибо за хороший обзор. я предпочитаю десктоп-корпуса, или матрёшки так и так. Можешь подсказать, такие делают сейчас? и в продаже. Чтобы были добротные и не пугающие (лучше без свистелок и...
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
STALKER1972
22:18
"Астрономы, изучающие сверхновую SN 1987A наконец узнали, что случилось со звездой." - ну наконец-то, а то я уже сильно переживать стал - что же с ней бедненькой случилось то!!!
Телескоп Джеймс Уэбб нашел доказательства существования нейтронной звезды в остатке сверхновой
Sergej V
22:18
это другое
Революционные "мангалы" российских танков привлекли внимание мировых экспертов
RandomXP
22:14
Сейчас собирать комп с заделом - идиотизм. Уже осенью выйдет zen5 и отыквит все на рынке. Вот его брать можно будет, задел там действительно есть. А вот покупать 7700 - так себе идея. Если нужен комп,...
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
SlyBiBi
22:14
Очередной задрот-заглот с виртуально-рекламной говно-сборкой. Я бы такое даже врагу не стал бы собирать!
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
rackshazz
22:11
Вали в школу учить матчасть и про пословицы и про деньги. Биток и кефир кроме бирж почти нигде не берут.
GenAI становится главной угрозой кибербезопасности в 2024 году
Max Men
22:07
Спасибо, кайфанул. Мой первый ПК был на 486DX-4 100MHz, в 1997 году купили родители. Конфиг собирали на вырост под pentium over drive. Материнка держала pci видео, видео кажется стояла s3 virge dx. ...
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем