Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: "это важнейший объект транспортной инфраструктуры Кузбасса. Строительство Северо-Западного обхода началось в 2021г., и в этом году там уже запланировано начало движения транспорта. Обход существенно разгрузит автомобильные дороги в Кемерове".

По словам главы Кемеровской области, строительство Северо-Западного обхода региональной столицы имеет огромное значение с социально-экономической точки зрения. Нынешняя дорожная система города не справляется с увеличивающимся потоком транспорта. Новая четырехполосная трасса протяженностью почти 50 км позволит разгрузить центральные улицы от грузовиков(которые ежедневно проезжают более 14 тыс. транзитных машин), улучшив тем самым транспортную обстановку в Кемерово.

Автомагистраль категории IБ будет идти от поселка Боровой до города Топки. Всего будут построены четыре транспортные развязки, экодук для безопасного пересечения дороги дикими животными, а также двенадцать мостов, среди которых особенно выделяется 885-метровый переход через Томь. Строительство последнего моста началось в сентябре 2022 года в районе деревни Креково. К началу ноября 2023 года была завершена установка почти всех опор и монтаж опалубки шкафной стенки. Было установлено 3,5 тыс. (из 9,5 тыс.) тонн металлоконструкций, а также произведена надвижка более 250 м пролетных строений. Также активно ведутся работы на других участках трассы. Осенью этого года откроют движения по новому путепроводу (74 м) у Звездного, что позволит водителям объезжать строящуюся магистраль без обхода.

реклама

Согласно документам, запуск движения на всей протяженности Северо-Западного обхода Кемерово запланирован на 2027 год. Но благодаря применению технологий и упорной работе специалистов, объект намерены сдать значительно раньше. Согласно заявлению властей, дорогу планируется ввести в эксплуатацию уже осенью 2024 года.

По словам директора Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павла Зюзина, обход столицы Кузбасса на данный момент является одним из самых желанных и крупных проектов в стране. Хотя данный проект не искушает по масштабам и финансированию, учитывая большую нагрузку на дорожную инфраструктуру из-за переориентации грузоперевозок на Восток и в страны Азии.

На данный момент также строится и аналогичный объект — обход Усолья-Сибирского протяженностью 43 км на трассе Р-255 "Сибирь" (1,9 тыс. км), открытие которого запланировано на октябрь 2024 года. В текущем десятилетии планируется появление объездных дорог также в других районах, таких как Куйтун, Тулун, Шерагул и Нижнеудинск.

Так же идет реконструкция отдельных участков П-255. Только в 2022 году на территории Кемеровской области было обновлено 110 км федеральной дороги и приведено в нормальное состояние три моста. Трасса "Сибирь" простирается на восток от Новосибирска до Иркутска через Кемерово и Красноярск, являясь частью международного маршрута АН6.