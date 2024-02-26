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gotreksson
РСПП предложил узаконить порядок пересмотра приватизационных сделок
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) известный в народе как "профсоюз олигархов" направил президенту Владимиру Путину предложения по законодательному урегулированию пересмотра приватизационных сделок.

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Национализация сегодня становится всё более распространенной и важной государственной практикой. Особое внимание уделяется предприятиям, непосредственно или косвенно связанным с ВПК.

Что движет государством в этой сфере ясно и вполне оправдано. ВПК в настоящее время является одной из самых важных отраслей в стране. ВПК должен функционировать без сбоев и постоянно развиваться. Кроме того, стремление достичь техсуверенитета является основной задачей, которая подразумевает не только производство продукции из отечественных комплектующих, но и их изготовление на производственных площадках страны. Это относится не только к сфере ВПК, но и к другим отраслям. Государственное управление ВПК, основанное на стратегическом планировании и балансировке, подтверждает свою результативность. Эти методы управления необходимо расширять и на другие отрасли, начиная с автопромышленности и заканчивая нефтегазовой отраслью. Такой подход позволит обеспечить более гармоничное развитие экономики и укрепить нашу страну среди лидеров в сфере промышленности.

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РСПП, направил предложения Президенту России о "правовом регулировании" приватизационных сделок. В своих предложениях РСПП выделяет ряд ключевых моментов.

При национализации необходимо стремится обеспечить владельца компенсацией, равной рыночной стоимости активов. Предлагается также введение "срока окончательности", после которого государство имеет права пересматривать результаты приватизации. В настоящее время срок этого "пресекательного срока" составляет 10 лет. Также стремится установить "критерии добросовестности" для покупателей. Это означает, что если новый владелец не был осведомлен о правонарушении при совершении сделки, не должно быть оснований для изъятия активов.

Такие предложения вызывают некоторое удивление, учитывая вышеупомянутые тенденции. Граждане переживают за свою собственность, которая в значительной степени была получена в лихие 90-ые. Все помнят, как происходила "приватизация" в большинстве случаев, включая самих "приватизаторов". 

Если обратиться к предложениям, то первое из них относится к компенсации. Действительно, компенсация может быть предусмотрена, но только при условии, что приватизация прошла на основании закона, предыдущий владелец не использовал офшоры для структурирования бизнеса и вывода средств за границу, а также соблюдал трудовые и экологические нормы, а также полностью выполнял государственный заказ.

Но на практике мы видим, что государство национализирует бизнес, который владельцы привели к упадку. Одно дело, если бизнесмен создал компанию с нуля, которая не имеет значимости для экономики, обороны или общества и затем решает ее закрыть. Совсем другое дело, когда новым владельцам достаются работающие предприятия, из которых постепенно "выдавливаются все соки".

Так же предлагают "пресекательный срок". Это положение следует исключить и соответствующую законодательную норму удалить. Предприятие может успешно функционировать много лет после приватизации. Затем владелец может потерять интерес к нему или предприятие будет продано, и новые акционеры снова начнут раздельно распоряжаться активами. Государство должно иметь право забрать себе имущество тогда, когда оно сочтет это необходимым. Компенсация, в данном случае, может или не может быть предусмотрена в зависимости от вышеупомянутых факторов.

И наконец по поводу последнего предложения, незнание закона не освобождает от ответственности. В настоящее время нет проблем с доступностью законов. Если кто-то решает купить госимущество, то, возможно, следовало бы привлечь своих или сторонних юристов к заключению сделки. Что касается лихих времен, то тогда все знали и понимали, на основании каких принципов происходит приватизация. 

#экономика #путин #бизнес #президент #впк #бизнес в россии #приватизация #экономика в россии #национализация #рспп
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