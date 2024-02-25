BFM.RU: власти ЕС утвердили новый, 13-й пакет санкций. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. Также 23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении нового пакета американских санкций, который включает в себя более 500 позиций

Анонсировали они эти меры с большим пафосом, но на самом деле эффект от них оказался не таким значительным. Хотя, конечно, не стоит недооценивать некоторые тактические перестройки, которые придется сделать из-за новых санкций. Но в целом, ничего экстраординарного не произошло.

Западные страны уже подошли к краю своих возможностей. Прошло уже больше двух лет момента первых санкций, и можно сказать, что эти меры больше нанесли ущерб западным странам, в то время как нашей стране они, наоборот, пришлись к лучшему. В основной части ограничений затронуты определенные физлица, в основном, связанные с ВПК России и те кто связан экономически с Россией. Также под санкции попали несколько компаний, таких как "Мечел", ТМК и несколько банков. В списке также имеется строительная компания "ПИК". Теоретически, все, кто приобрел недвижимость у этого застройщика, окажутся в списке санкций (хотя это, конечно, не так).

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На что таки стоит обратить внимание, это национальная система платежных карт (НСПК), или "карта Мир". У нее не будет никаких проблем с внутренними платежами, но могут возникнуть некоторые сложности при ее интеграции в иностранные платежные системы. "Карта Мир" сейчас доступна преимущественно в странах СНГ. Возможно, некоторые корректировки придется вносить в связи с поведением наших "многоатакующих" друзей.

В общем, новые санкции не имеют существенного влияния на российскую экономику. Мы привыкли к ним и готовы справиться с любыми неудобствами. Сегодня, российская экономика справляется с санкциями и процветает.

Взглянем на общую картину. Соединенные Штаты Америки решили применить санкции против нескольких компаний из Китая, Индии, Турции, Киргизии, ОАЭ и Южной Кореи. Что вызывает серьезные опасения и можно сказать, что подобный подход является ошибочным.

Политически такие действия воспринимаются негативно в этих странах. Китай уже явно выразил свое недовольство, а остальные страны пока остаются в тени, но можно представить, что их реакция будет подобной. Подобные действия воспринимаются как нарушение суверенных прав компаний работать с кем и как им угодно, не нарушая законодательство страны в которой производиться деятельность.

Санкции против третьих стран могут стать дополнительным стимулом для поиска новых способов взаимодействия. Как только такие способы будут найдены и реализованы, все больше и больше компаний перестанут опасаться западных ограничений и будут продолжать свою работу. Мы можем вспомнить свой собственный опыт - если бы не санкции в 2014 году, мы бы никогда не создали Национальный структурный проект "Космодром Восточный". И, на самом деле, это было точкой отсчета для формирования понятия импортозамещения. А после 2022 года мы продолжили развивать и масштабировать эти схемы, позволив себе преодолеть последствия санкций и выйти на путь суверенного развития. То же самое может произойти и для других стран. Западные санкции только ускоряют процесс создания суверенных решений, не зависящих от западной инфраструктуры и других механизмов.

Что касается отношений с Россией, здесь более значимые экономические возможности, от которых бизнес не хочет отказываться, даже несмотря на риск попадания в "черный список". Западные страны делают следующий шаг, который только дальше подрывает санкционный механизм.

Можно утверждать, что введение санкций против указанных компаний - неверное и ошибочное решение, которое имеет потенциал только усугубить ситуацию и дальше девальвировать эффективность санкционного механизма.