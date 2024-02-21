Артефакт нашли на археологическом памятнике Ирулеги, расположенном в долине Арангурен. На пороге одного из домов, разрушенных во время Серторианских войн.

Археологические находки на археологическом памятнике Ирулеги в северной части испанского региона Наварра вызвали большое волнение среди ученых. В ходе раскопок в разрушенных домах была обнаружена бронзовая рука, возраст которой оценивается в 2000 лет. Найденная рука имеет длину около 14,5 см и на ее пальцах выгравированы странные надписи.

Но самое удивительное заключается в том, что эти надписи представляют собой редкий пример древнего васконского языка - одного из самых таинственных языков на территории современной Европы. В результате лингвистического анализа было выяснено, что эти надписи представляют собой графическую подсистему палеоиспанского языка, который имеет свои корни в баскском языке. Особенно интересным является тот факт, что среди надписей на руке обнаружено баскское слово "удача", что может указывать на возможную связь между баскским и васконским языками. Этот васконский текст является на сегодняшний день единственным продолжительным примером васконской эпиграфики.

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Найденный артефакт стал известен как "Рука Ирулеги" и вызвал многообещающие перспективы для исследования истории баскского языка. Археолог Микель Эдесо Эгиа отмечает, что это открытие открывает новые горизонты для расшифровки загадочного баскского языка. Согласно другому участнику исследования, Маттину Айестарану, рука могла выполнять ритуальную функцию, либо быть использована как сивмол удачи, либо в качестве жертвоприношения богу или богине удачи.

Васконы, народ, говоривший на васконском языке, проживали в западных Пиренеях, в основном на территории современной Наварры, а также в регионах Ла-Риоха и Арагон. Однако, из-за ограниченного количества образцов доримской письменности, раньше считалось, что васконы не были знакомы с письменностью. Но результаты последних исследований свидетельствуют о том, что древние васконы не только были знакомы с письменностью, но и развивали свою собственную эпиграфику. Это открытие значительно расширяет наше понимание древней истории этого удивительного народа.