В Крыму создали уникальное оборудование для сварочных швов, способных выдержать экстремальные морозы -40°С и даже ниже.

В недрах знаменитого Симферопольского электромашиностроительного завода (СЭЛМА), родилось уникальное оборудование, способное справиться с самыми суровыми сибирскими морозами, которые способны опустить температуру до -40°C и даже ниже.

Ранее Финляндия поставляла России подобное оборудование, она находится рядом с российскими границами, что делало транспортировку более удобной, нежили скажем из Германии. Но по результатам политических обстоятельств, которые привели к введению санкций против Крыма, Финляндия потеряла возможность продолжать сотрудничество с Россией. Новые российские сварочные аппараты активно применяются в судостроении, особенно при создании ледоколов типа "Арктика" - самых многотиражных ледоколов в мире. Особенность работы в арктических условиях заключается в том, что сварные соединения должны сохранять свою устойчивость при очень низких температурах. Швы не должны терять своих свойств при постоянной температуре -40 градусов. Это объясняется явлением охрупчивания металла при экстремальных низких температурах. Поэтому для сварки в арктических условиях требуются особые сварочные материалы и технологии, чтобы швы были надежными и качественными.

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Уникальность этих аппаратов не ограничивается только способностью работать в экстремальных условиях. Они также отличаются компактностью, что позволяет использовать их при работах в труднодоступных местах. Например, сварщики могут перемещаться по переборкам внутри корабля и сваривать все необходимые узлы. Источник питания аппарата обычно размещается на верхней палубе, а механизм подачи может находиться на расстоянии до 100 метров. Все процессы сварки контролируются сварщиком с помощью специализированной панели.

Помимо ледоколов, это уникальное оборудование может быть применено в строительстве инфраструктуры на севере страны, такой как мосты, нефтегазовые сооружения, полевые кемпы для нашего южного соседа и другие проекты, где сопротивление низким температурам является необходимым условием. Не исключено, что в будущем это оборудование окажется востребованным и за пределами России, ведь его характеристики и качество заслуживают всемирного признания.

Эти уникальные сварочные аппараты могут быть использованы не только для ледоколов, но и в других отраслях судостроения, космической и добывающей промышленности, а также при различных видах строительства. Благодаря разработке и производству своего оборудования, Россия справилась с задачей импортозамещения и успешно заменила импортные аналоги.