Vostok.Today: о разморозке проекта Хасан – Туманган заявили в Госдуме России. Новость озвучил руководитель группы по взаимодействию ГД РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.

Государственная Дума России объявила о разморозке проекта строительства автомобильного моста между российским поселком Хасан и северокорейским городом Туманганом. Эта новость стала результатом активной работы руководителя группы по взаимодействию Государственной Думы РФ и парламента КНДР Казбека Тайсаева.

Идея строительства моста «Хасан – Туманган» рассматривалась давно. Переговоры на эту тему велись в 2015 и 2016 годах, но проект затем был заморожен. В 2019 году Министерство Восточного развития России сообщило о завершении работы по определению технических характеристик будущего моста. Согласно проекту, новый автомобильный мост будет протяженностью около 830 метров. Он будет двухполосным с пролетами, выполненными из металла. Ширина проезжей части составит 10 метров. Планируется, что около 300 метров моста будет находиться на российской стороне, а примерно 530 метров – на территории КНДР. Мост будет строиться вниз по течению реки, при этом расположившись на 415 метров ниже существующего железнодорожного моста.

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Ранее между Северной Кореей и Приморьем существовал автомобильный мост изготовленный из дерева, но в середине XX века он был разрушен.

Это решение является очередным шагом в развитии сотрудничества между Россией и КНДР. Разморозка проекта моста «Хасан – Туманган» открывает новые перспективы для укрепления экономического сотрудничества и туристических связей между двумя странами.

Кроме того, следует отметить, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию в 2023 году стал важным свидетельством углубления дружественных отношений. В ходе этого визита обсуждалась возможность восстановления проекта Хасан – Раджин, который предусматривает железнодорожное сообщение между Хасаном и северокорейским портом Раджин.

В результате этих шагов российско-северокорейские отношения в сфере экономики и транспортной инфраструктуры приобрели новый импульс. Развитие мостовых проектов между Россией и КНДР способствует сближению двух стран и созданию условий для расширения торгово-экономических связей на благо обеих сторон.