Правительство России опубликовало распоряжение о проведении аукциона на месторождение «Завитинское» в Забайкальском крае.

Запасы этого месторождения оцениваются почти в 260 тысяч тонн лития. С начала деятельности Забайкальского ГОКа в 1941 году и до его закрытия в 1997 году здесь добывалось олово. В начале 21 века месторождение было переоценено и признано литиевым, что привело к закрытию ГОКа. Согласно распоряжению правительства, стартовый платеж за право пользования недрами составляет 1,059 миллиарда рублей.

Литий широко используется в различных отраслях, включая металлургию, оптическую промышленность, ядерную энергетику и другие. Но в последние годы основной спрос на него создают производители литий-ионных аккумуляторов, которые в свою очередь востребованы в производстве электротранспорта. Россия имеет достаточно высокую потребность в этом металле. До сих пор страна не рвалась развивать свою собственную сырьевую базу, предпочитая более дешевое импортное сырье. Но в условиях санкций такая стратегия оказалась ошибочной, и поставки могут внезапно прекратиться.

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Поэтому государство приступило к созданию минерально-сырьевой базы для организации производства этого стратегического металла. В России обнаружено 17 месторождений лития мирового уровня, способных полностью удовлетворить потребности отечественной экономики в долгосрочной перспективе. По оценкам Минприроды, объемы запасов лития в России составляют 3,5 миллиона тонн, что делает нашу страну пятой по величине державой в мире. Но для начала их разработки требуется провести лицензирование соответствующих участков.

В прошлом году три крупных месторождения уже нашли своих владельцев. Аукционы на право разработки Колмозёрского и Полмостундровского месторождений в Мурманской области, а также Тастыгского месторождения в Тыве уже состоялись. Сейчас отработкой месторождения в Мурманской области занимаются совместные предприятия "Росатома" и "Норникеля" под названием "Полярный литий".

Это драгоценное сырье станет стимулом для развития новых экономических возможностей и привлечения инвестиций в регион. Надеемся, что аукцион пройдет успешно и месторождение "Завитинское" найдет своего надежного и ответственного партнера, который поможет реализовать его потенциал.