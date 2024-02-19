Руководитель проекта "КП РАО» АО «СвердНИИхиммаш" Сергей Коржавин: "СвердНИИхиммаш» разработал аналог с модернизацией, учитывая опыт эксплуатации прессового оборудования предыдущих модификаций. Данные решения позволили нам выпустить новый продукт на рынок России и не зависеть от зарубежных поставщиков".

Сегодня, перед Российской Федерацией, стоит насущный вопрос импортозамещения оборудования для атомных электростанций. Несмотря на санкционную политику в отношении России, наша ядерная отрасль развивается, и страна активно укрепляет свой технологический суверенитет. Поразительно, но государственная корпорация "Росатом" сумела освоить технологию производства последнего критически важного компонента для атомных электростанций, который раньше эксклюзивно производила Германия. Можем мы, когда хотим. Одна из самых значимых разработок в российской ядерной отрасли - это новое оборудование для переработки твердых радиоактивных отходов, созданное в АО «СвердНИИхиммаш», входящем в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом». Этот научно-исследовательский институт является как инжиниринговым центром, так и поставщиком оборудования для атомных электростанций.

Новый компонент для атомных электростанций, созданный АО «СвердНИИхиммаш», — это пресс-фильтр, который является частью комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (ТРО). Он представляет собой моноблочную структуру, дающую возможность изменять систему подачи материала под узел прессования.

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Изделие, созданное «СвердНИИхиммаш», является модернизированной версией предыдущих модификаций, учитывая опыт эксплуатации прессового оборудования. Благодаря этим решениям удалось выпустить новый продукт на российский рынок и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Образец российского пресс-фильтра уже изготовлен и протестирован на предприятии ООО «Торговый дом» («Тамбовполимермаш») и успешно доставлен на Курскую АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ.

Без этого компонента фактически невозможно было полноценно эксплуатировать атомные электростанции. Комплексы по переработке твердых радиоактивных отходов (ТРО) включают различные этапы: сортировку, измельчение, прессование, сжигание, цементирование и дезактивацию. Поэтому без прессового оборудования этот цикл работ просто не мог быть завершен.

Основная задача комплекса по переработке ТРО заключается в предотвращении выброса радиоактивных отходов в окружающую среду. С помощью процесса прессования твердых радиоактивных отходов их объем уменьшается несколько раз. Благодаря новому пресс-фильтру с усилием 1000 ± 100 кН, его можно назвать по праву суперкомпактором. Твердые радиоактивные отходы после измельчения под высоким давлением подвергаются прессованию в специальных бочках, а пресс-фильтр позволяет сократить их объемы примерно в 10-15 раз.

На рынке России до недавнего времени отсутствовал производитель пресс-фильтров для комплекса переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО), поэтому приобретение такого оборудования осуществлялось за рубежом, в частности, в Германии. Это вызывает логичный вопрос: почему государственная корпорация "Росатом", обладающая собственными производственными мощностями, до сих пор приобретала данное оборудование за рубежом. Ответ на этот вопрос предельно прост: ранее не было необходимости в собственном производстве, поскольку можно было свободно приобрести оборудование на Западе. Но в связи с изменением политической ситуации и введением санкций, приобретение такого оборудования стало затруднительным и даже невозможным. Поэтому сегодня в России возникла реальная потребность в производстве пресс-фильтра для комплекса переработки ТРО.

Производство нового компонента для атомных электростанций в России не только обеспечивает страну независимым и надежным оборудованием, но и способствует развитию отечественной промышленности и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке. Этот успех стал возможен благодаря усилиям наших специалистов и подтверждает, что Россия способна самостоятельно обеспечивать себя необходимыми технологиями и оборудованием в любых сферах, включая ядерную энергетику.