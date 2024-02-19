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gotreksson
Генпрокуратура РФ планирует вернуть Ивановский завод тяжелого станкостроения государству
Генпрокуратура считает, что предприятие в 1990-х годах приватизировали незаконно.

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Мало кто ожидал, что вопрос о приватизации оборонного завода Ивановской области привлечет такое внимание. Но Генеральная прокуратура вынесла на обсуждение дело, утверждая, что передача акций Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) в частные руки произошла без разрешения Правительства Российской Федерации и нанесла вред обороноспособности государства.

Согласно "закону о приватизации" на 1992 год, решение о передаче такого стратегического завода было отнесено к "исключительной компетенции" правительства России, однако комитет по управлению государственным имуществом Ивановской области неожиданно принял план приватизации ИЗТС и издал приказ о его коммерциализации. Прокуратура считает, что они действовали явно незаконно. Следующим этапом данного незаконного процесса была регистрация акционерного общества (АО) ИЗТС, выход на рынок с выпуском почти 200 000 акций по цене одна тысяча рублей за штуку. В итоге, в 90-ые годы КУГИ Ивановской области и фонд имущества области разделили все акции завода по своему усмотрению, хотя распоряжаться ими они не могли. Генеральная прокуратура утверждает, что все эти действия нарушали требования закона, так как Россия не разрешала приватизацию завода и не передавала правомочия по владению и пользованию имуществом Ивановской области.

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Ивановский завод тяжелого станкостроения  – это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Завод имеет богатую историю и является важным компонентом национальной обороноспособности государства.

История ИЗТС началась в 1950-ых годах, когда завод был создан для массового выпуска расточных станков. К концу 80-х годов завод стал одним из ключевых предприятий отрасли и получил признание во всем СССР. Продукция завода использовалась в авиационной, оборонной и энергетической промышленности. Завод поставлял современные технологические решения и комплексы, играя важную роль в экономике и безопасности страны. Завод продолжает выпускать технологически сложное оборудование, востребованное в различных отраслях промышленности. 

Арест акций и имущества завода, осуществленный на основании обвинений Генпрокуратуры, стал мерой предосторожности, утверждают в ведомстве. Прошло много лет с тех пор, как приватизация ИЗТС произошла, и теперь наступило время разобраться с этим вопросом. Решение суда и Генпрокуратуры может стать важным прецедентом, отправив сигнал о недопустимости нарушений законодательства, особенно в отношении стратегически важных предприятий, которые затрагивают обороноспособность страны.

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