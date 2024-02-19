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gotreksson
Пресс-служба РЖД: Второй этап модернизации БАМа и Транссиба завершится до конца 2024 года
Как сообщает пресс-служба РЖД, в ближайшие месяцы в эксплуатацию введут 114 различных объектов линейной и энергетической инфраструктуры.

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До конца 2024 года на Восточном полигоне ожидается завершение второго этапа модернизации, который превратит железнодорожную инфраструктуру в настоящий технологический коридор. Огромное количество новых объектов будет введено в эксплуатацию, чтобы обеспечить эффективную работу железных дорог.

В общей сложности, на участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей будет проложено свыше 800 км новых путей, построено почти 600 искусственных сооружений, смонтирована порядка 380 км контактной сети и отсыпано 17 миллионов кубических метров земляного полотна. Для реализации этих планов будет задействовано огромное количество людей и техники. Стартовавший в 2021 году второй этап модернизации БАМа и Транссиба предусмотрел строительство 290 объектов, и уже половина из них была сдана в прошлом году. Этот проект общей стоимостью более одного триллиона рублей значительно увеличит провозную способность Восточного полигона, позволив перевозить до 180 миллионов тонн грузов.

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В феврале 2024 года на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино был открыт второй путь на перегоне Гурское – Почепта, что стало значимым событием для железнодорожной инфраструктуры. В ближайшие годы будет проложено еще около 350 км вторых путей от города Юности до Татарского пролива, что позволит перевозить ежегодно более 80 миллионов тонн грузов.

Также в зимний период были завершены работы по укладке новых двухпутных вставок на линии Тында – Февральск в Амурской области — на перегонах Огорон – разъезд Молдавский и Улак – Верхнезейск. На первом перегоне было выполнено более 300 тысяч кубических метров земляных работ, построено 14 км дополнительных путей и девять мостов. На втором перегоне было отсыпано 145 тысяч кубических метров земляного полотна, проложено 5 км пути и установлено пять стрелочных переводов.

Кроме того, до конца этого года на участке Тында – Февральск будут завершены около 20 объектов, что позволит увеличить провозную способность линии в два раза и достигнуть 50 миллионов тонн грузов в год. Все эти усовершенствования сделают Восточный полигон одним из ключевых транспортных узлов России, способным обеспечить эффективную и надежную перевозку грузов.

В феврале прошлого года было открыто третье главное железнодорожное путешествие между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. На этом участке ежедневно проходит до 110 пар поездов, что является важным моментом для грузоперевозок. Работы на этом напряженном участке продолжались в течение десяти месяцев, несмотря на плотное городское строительство. В процессе строительства было уложено 6,5 км дополнительных путей и установлено 16 стрелочных переводов. Для сокращения шума были установлены защитные экраны высотой до 6 метров, а на одном участке при строительстве железнодорожных путей использовались подбалластные маты под слоем щебеночного балласта.

Согласно планам, в этом году начнутся работы по третьему этапу модернизации Восточного полигона, который состоит из трех подэтапов. В рамках этого проекта планируется построить более 300 объектов инфраструктуры. За три ближайших года пропускная способность главных железнодорожных магистралей страны будет увеличена до 197 миллионов тонн, а к концу текущего десятилетия - до 210 миллионов тонн. В 2032 году этот показатель должен достичь отметки в 255 миллионов тонн. Всего на достижение этих целей планируется потратить около 2,7 триллиона рублей. Такие масштабные инфраструктурные работы позволят сделать железнодорожные магистрали более эффективными и улучшить транспортные возможности страны.

#сибирь #ржд #дальний восток #амурская область #бам #хабаровск #транссиб #байкалоамурскаямагистраль #восточный полигон #транссибирская магистраль
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