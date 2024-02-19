Глава Центробанка призвала к более самостоятельному подходу и большей осторожности при использовании внешних прогнозов, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы и национальной валюты.

На пресс-конференции после заседания Совета директоров Центрального банка глава регулятора Эльвира Набиуллина поделилась своими прогнозами и наблюдениями.

Она отметила, что в конце прошлого года экспорт нефти сократился по причине санкций в отношении ценообразования и объемов, а также из-за сложностей во внешнеторговых операциях. Во втором квартале рынок нефти может столкнуться с профицитом из-за стран, не являющихся членами ОПЕК+, их планами по увеличению добычи. Такие изменения могут повлиять на цены. В связи с этими изменениями Центробанк пересмотрел прогнозы во внешней торговле. Прогноз экспорта на текущий год был снижен, однако прогноз импорта остался практически неизменным. В результате профицит торгового баланса будет ниже, чем в прошлом году.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина упомянула о сложностях, связанных с проведением внешних расчетов, подтвердив при этом ответственность Банка России в этом вопросе. Это вызвало большое обсуждение, особенно учитывая критику, высказанную ранее главой "Роснефти" Игорем Сечиным в адрес Центробанка по тому же вопросу.

Особый интерес вызывает анализ данных, предоставляемых Международным энергетическим агентством (МЭА), которыми оперирует Центробанк. МЭА часто отстаивает политические интересы западных стран-импортеров нефти, и их "некорректные" данные могут оказывать влияние на цены. Возникают вопросы о том, насколько центральному банку следует доверять такой информации.

Если говорить о данных ОПЕК, то прогнозы этого альянса указывают на значительно более высокий рост потребления нефти к 2024 году по сравнению с МЭА. Однако даже эти прогнозы не всегда могут быть приемлемыми, так как ОПЕК представляет интересы экспортеров нефти, и их прогнозы могут быть односторонними и изменены в интересах экспортеров.

Вместо полагания исключительно на прогнозы МЭА или ОПЕК, Набиуллина предложила анализировать информацию самостоятельно или обращаться к прогнозам правительства. Это поможет избежать влияния политических аспектов, выдвигаемых МЭА, на денежно-кредитную политику России и на курс национальной валюты. Важно задуматься о суверенном целеполагании и политике Центробанка, чтобы избежать влияния западных аналитических агентств на финансовую систему нашей страны.