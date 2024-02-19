Halk-TV: план зонирования резервной застройки района Енишехир у канала "Стамбул" отменен в связи с тем, что его реализация нанесет непоправимый ущерб землям сельхозназначения, лесным массивам и водным бассейнам, которые имеют жизненно важное значение для Стамбула

Стамбульский административный суд отменил планы строительства канала "Стамбул", как сообщил представитель оппозиционного движения Экрем Имамоглу. Этот амбициозный проект, задуманный правительством Турции, предполагал создание новой водной артерии, соединяющей Чёрное море и Мраморное море через Стамбульский пролив.

Идея строительства канала "Стамбул" была анонсирована несколько лет назад и вызвала много споров и дебатов. Оппозиционные силы и экологические организации выступали против проекта, высказывая обеспокоенность его возможными негативными последствиями для окружающей среды и исторических достопримечательностей Стамбула. Решение суда отменить строительство канала основано на различных обстоятельствах. По мнению суда, проект не был достаточно обоснован и не учитывал потенциальные угрозы для природы и культурного наследия города. Кроме того, суд признал, что строительство канала может негативно повлиять на водоснабжение Стамбула и привести к изменениям в гидрологическом режиме региона.

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Важность этой новости для нас заключается в следующем: летом 2021 года президент Турции заявил, что конвенция Монтрё не будет распространяться на канал "Стамбул", который предполагается соединить Черное море с Мраморным. Это означает, что торговым судам не будет предоставлен свободный проход через него, но самое важное - Анкара получит возможность пропускать военные корабли нечерноморских государств, включая периоды военного времени по своему усмотрению.

Получается, действия кемалистов, которые в общем-то не являются активным союзником России, на самом деле играют в пользу нашей стране. В общем и целом, наша внешняя политика по отношению к Турции должна быть более диверсифицированной. Конечно, Кремлю не подобает поддерживать прямые связи с турецкой оппозицией, но неофициальное сотрудничество вполне возможно, например, через партийные каналы. У нас есть "Справедливая Россия - За правду", которая, как известно, имеет социал-демократическую направленность. Она вполне может заняться этим вопросом.

Реджеп Эрдоган - сильный лидер и во многих вопросах лоббирует интересы нашей страны. Но есть определенные моменты, взгляды на которые у нас не совпадают. Сирия, пантюркизм, панисламизм, неоосманизм, защита недругов нашего государства, вроде северокавказских экстремистов, и, конечно же, канал "Стамбул". Нам вполне под силу противодействовать невыгодным для нас инициативам Эрдогана путем неформальной деятельности гражданской дипломатии, которая не будет привязана к официальной позиции Кремля.