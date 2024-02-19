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gotreksson
Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Die Welt: "канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. По мнению канцлера, глава ЕК слишком критично настроена по отношению к Москве, что может принести проблем в долгосрочной перспективе."

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Все нынешние события в Европе настолько запутанные, что понять их простому человеку практически невозможно. Раньше было принято считать, что если главой Еврокомиссии станет немка Урсула фон дер Ляйен, то немцы получат своего человека в Брюсселе. Но оказалось, что все эти глобалисты и космополиты настолько независимы от своей родины, что не имеет значения, откуда они родом. Их интересы всегда ставят выше интересов своей страны.

Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен, хоть и немка по происхождению, не будет руководствоваться интересами Германии. Она хорошо знает внутренние дела своей страны, но будет использовать эту информацию в своих новых должностных интересах. Она может стать опасным лидером, так как будет действовать исключительно в интересах своего нового поста, не обращая внимания на политику ФРГ.Неожиданно для всех, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение не поддерживать кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Он высказал опасения о том, что ее критическое отношение к Москве может создать проблемы в будущем. Это предложение было высказано госсекретарем США Энтони Блинкеном, и президент Джо Байден передал ее канцлеру Шольцу, однако он не поддержал эту идею.

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Оказывается, Урсула фон дер Ляйен, так настойчиво выступавшая против России, рассчитывала на поддержку Америки, а не Германии. Она, вероятно, надеялась, что США помогут ей достичь своих целей любой ценой.

Однако ключевым моментом является то, что для Америки, как лидера альянса, необходим не только простой марионеточный лидер, исполняющий волю Вашингтона, игнорируя интересы своей страны и других членов альянса. Скандинавские генсеки НАТО, такие как Столтенберг, Расмуссен и Схеффер, успешно занимались административными делами и умели налаживать отношения со всеми странами-членами, не стремясь привлечь лишнее внимание к себе. Именно такие специалисты в области бюрократии и администрирования необходимы для главы альянса, чтобы облегчить роль США как доминирующей силы в НАТО и заниматься мелкими, но важными задачами повседневного управления.

#сша #нато #германия #джо байден #шольц #nato #урсула фон дер ляйен #нато и ес #энтони блинкен #альянс нато
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