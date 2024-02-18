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gotreksson
Инфляция в России снизижается до 6–6,5%, что свидетельствует об адаптации бизнеса и насыщении рынка
Данные показывают снижение темпов прироста официального индекса потребительских цен (ИПЦ), что свидетельствует о стабильном снижении инфляции. Аналитики акцентируют внимание на необходимости использования точных показателей при оценке текущей инфляции, чтобы избежать задержек в принятии решений о ставках и инвестициях.

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Тенденция снижения инфляции в России продолжается уже третий месяц подряд с начала декабря прошлого года. Этому свидетельствуют данные, представленные на диаграмме 1, который отражает сезонно скорректированные темпы прироста официального индекса потребительских цен (ИПЦ) по отношению к предыдущему месяцу. Эти показатели позволяют оценить, каким был бы прирост цен за год, если бы темпы инфляции оставались постоянными на протяжении всего года. 

«Тенденция ускорения инфляции, начавшаяся в июне‒июле прошлого года, была завершена», — отмечает Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института “Центр развития” НИУ ВШЭ. «В декабре и январе приросты ИПЦ с учетом сезонности резко снизились, составляя 6,0–6,5 процента в годовом выражении, что почти вдвое ниже, чем в предыдущие месяцы (диаграмма 1). Данные Росстата за первые 12 дней февраля также показывают приросты ИПЦ на уровне 6,0–6,5 процента в годовом выражении. Замедление темпов инфляции за последние полтора месяца также отражено на диаграмме 2. Сезонная корректировка играет значительную роль в идентификации этой тенденции, поскольку наблюдается ускорение роста цен в определенные месяцы, что может создавать ложное впечатление неизменности высоких темпов инфляции». «Анализ данных по группам товаров и услуг показывает, что в период ускорения инфляции летом цены на продовольственные товары росли быстрее, нежели на непродовольственные товары, а рост тарифов на платные услуги, в том числе регулируемых государством, отставал, что типично для начала инфляционного периода», — продолжает Владимир Бессонов. «Ускорение роста цен на непродовольственные товары, вызванное ослаблением курса рубля, завершилось в октябре. Все три индекса показывают тенденцию к снижению темпов (диаграмма 3), особенно заметную у товаров, в то время как рост тарифов на платные услуги более волатилен из-за государственного регулирования». Использование единственно верного показателя для определения текущей инфляции имеет большое значение. При принятии решений о ключевой ставке Центральный банк РФ часто ориентируется на инфляцию, поэтому использование недостаточно точных показателей может привести к задержке в принятии решений. В данном случае это особенно заметно. Большинство аналитиков включая аналитиков ЦБ РФ используют неверный индекс цен за год для анализа краткосрочных инфляционных процессов. «Прогнозы указывают на ускорение инфляции, однако это вызвано не фактическим ускорением, а особенностями данных», — считает Бессонов. «Индекс незначительно увеличился по итогам января и, вероятно, еще возрастет по итогам февраля. Это связано не с ускорением инфляции, а с тем, что темпы инфляции последних месяцев все еще превышают темпы годичной давности». Необходимо подчеркнуть, что использование индекса «месяц этого года к месяцу прошлого года» для оценки текущей инфляции неверно. Следует использовать лишь индекс «месяц к прошлому месяцу» с учетом сезонности, который в настоящее время свидетельствует о стабильном снижении инфляции. Важно, чтобы регулятор и другие государственные институты учитывали этот факт при принятии решений о ставках и инвестициях. Снижение инфляции, наблюдаемое в последнее время, свидетельствует об адаптации бизнеса к росту себестоимости и насыщении внутреннего рынка за счет увеличения внутреннего предложения.

#политика #экономика #инфляция #экономика в россии #росстат #цб россии #инфляция в россии #ипц
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