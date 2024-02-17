За счет инвестиций из ОАЭ египтяне хотят построить крупнейший пляжный курорт, сравнимый по масштабам с Шарм-эль-Шейхом.

Правительство Египта рассказало о проекте, который планируется построить на берегу Средиземного моря. С помощью инвестиций из Объединённых Арабских Эмиратов планируется построить огромный пляжный курорт, который будет конкурировать с Шарм-эль-Шейхом. Это новое направление откроет Египту новую дверь в мир туризма и даст возможность конкурировать с другими туристическими странами региона.

Инвестиционный проект разместится в Рас-эль-Хекме, в 350 км от Каира. Синдикат из ОАЭ планирует вложить $ 22 миллиарда, а возможно, и больше, в создание курорта. В настоящее время ведутся переговоры о продаже земель для постройки. Площадь, которая обсуждается, составляет около 190 миллионов м², и правительство Египта сохранит за собой право собственности на 20% этой земли. Основное внимание будет уделено инфраструктуре курорта, чтобы сделать его конкурентноспособным Шарм-эль-Шейху. Планируется, что создание такого курорта займет пять лет. Создание Рас-эль-Хекмы вызвало смешанные отклики среди египетской общественности. Но эксперты, представители туристического бизнеса высказывают поддержку проекту, поскольку он позволит Египту соперничать с другими туристическими странами.

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Планы по строительству курорта в Рас-эль-Хекме были объявлены еще в 1974 году, но тот проект так и не был воплощен в жизнь. В настоящее время на этом побережье есть небольшие туристические отели и хостелы, куда летом приезжают отдыхать в основном жители самого Египта. Берег Рас-эль-Хекмы славится своим мягким и белым песком и удобным спуском в море. Турагентства Египта позиционируют Рас-эль-Хекму как лучшее место для отдыха на северном побережье страны. Стоимость отдыха здесь начинается от 28000 рублей на двоих на выходные в апартаментах и от 57000 рублей за отдых на вилле.

Этот проект обещает изменить туристическую карту Средиземного моря и привлечь еще больше отдыхающих в страну. Рас-эль-Хекма станет драгоценным камнем на побережье Средиземного моря. Курорт будет предлагать разнообразные развлечения для туристов всех возрастов: от аквапарков и роскошных спа-центров до бюджетных ресторанов и магазинов. Ожидается, что Рас-эль-Хекма сможет конкурировать с самыми популярными туристическими направлениями в мире и стать новой жемчужиной Египта на карте мирового туризма.