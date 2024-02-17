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JDPower, известная североамериканская статистическая компания, опубликовала свой ежегодный рейтинг надежности автобрендов. Основной показатель, используемый для оценки, это количество выявленных неисправностей на каждые 100 машин (PP100). Эксперты включили в исследование данные за три года эксплуатации, чтобы получить объективные результаты. В исследовании приняло участие почти 31 тысяча владельцев автомобилей, а рейтинг JDPower уже существует белее 30 лет.
По результатам анализа, самой надежной маркой в целом стал Lexus, дочерняя компания Toyota, уже второй год подряд. У японской марки показатель надежности составил 135PP100. На втором месте оказалась Toyota, признанная самой надежной среди массового рынка, с показателем 147PP100. В прошлом году Kia занимала первое место в массовом сегменте, но теперь она опустилась на восьмую строчку. Третье место занял Buick с показателем 149PP100.
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JDPower обнаружили, что надежность автомобилей значительно снижается на третьем году из-за износа. Они отметили, что количество неисправностей, с которыми сталкиваются автовладельцы, говорит о снижении долгосрочной надежности автомобилей, и это относится к двум третям брендов, участвующих в исследовании. Скорость увеличения проблем за три года владения автомобилем возросла до 17%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.
Фрэнк Хэнли, директор по анализу автомобилей в JDPower, подчеркнул важность долгосрочной надежности автомашин. Средний возраст автомобилей на дорогах Америки составляет 12 лет, а в России - почти 15 лет. Поэтому транспортные средства должны оставаться надежными с течением времени.
Эксперты обнаружили, что некоторые из наиболее распространенных проблем связаны с мультимедиа системой в автомобиле. Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемами Android Auto и Apple CarPlay, а также с распознаванием голоса.
Система активной безопасности также вызывает недовольство среди владельцев. Они жалуются на раздражающие оповещения и некорректную работу системы. Хотя эксперты отмечают, что владельцы со временем привыкают к этим предупреждениям, количество жалоб на них остается высоким.
Эксперты также рассмотрели надежность электрокаров. Их исследование показало, что на 100 электромобилей приходится почти 269 жалоб, а на 100 гибридных электромобилей — 216 жалоб. Но количество жалоб на обычные гибриды и автомобили с использованием ДВС значительно ниже — 190 и 186 соответственно. JDPower также отметили премиальных производителей, которые достигли наибольшего улучшения в надежности своих автомобилей. В этом рейтинге лидируют Porsche, улучшивший свой показатель на 33PP100, Mercedes-Benz - на 22PP100 и Toyota - на 21PP100.
Ну и о ситуации с автомобилями в нашей стране. В свете санкций и специальной операции, западные компании, включая автопроизводителей, прекратили поставки своих продуктов в Россию. Но их место заняли китайские бренды, активно осваивающие рынок России. За прошлый год в России начали продаваться автомобили 30 китайских марок. Но китайскую экспансию омрачили несколько массовых поломок. LADA остается лидером по объемам продаж в РФ в 2023 году. Однако Hyundai, Kia и Toyota из Южной Кореи и Японии замыкают первую десятку рейтинга с существенным снижением объемов продаж. Аналитики из Автостата и ассоциации "Российские автомобильные дилеры" составили рейтинг брендов с лучшим послепродажным обслуживанием в дилерских центрах. Список возглавили Cherry, Exeed и Jaecoo, а отечественные ГАЗ и LADA вошли во вторую пятерку рейтинга. Эти отечественные бренды, которые остаются лидерами по объемам продаж в стране, продемонстрировали высокий уровень качества послепродажного обслуживания в своих дилерских центрах.
Согласно данным рейтинга, китайские бренды показали высокие результаты в области послепродажного обслуживания, благодаря чему смогли попасть в список лидеров. Компании Cherry, Exeed и Jaecoo были отмечены за качество сервиса в своих дилерских центрах, что сделало их предпочтительными для автовладельцев.
Исследования и рейтинги, проводимые JD Power и другими исследовательскими компаниями, позволяют выявить самых надежных производителей автомобилей и предоставить потребителям полезную информацию для принятия решений. Это важный инструмент, который помогает автопроизводителям совершенствовать свои технологии, а также улучшать качество обслуживания, чтобы удовлетворить потребности и требования клиентов.