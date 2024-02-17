Для оценки надежности брендов и автомобилей исследователи подсчитали количество поломок на 100 машин (PP100). Чтобы обеспечить объективность результата, они учитывали проблемы транспортных средств за три года эксплуатации.

JDPower, известная североамериканская статистическая компания, опубликовала свой ежегодный рейтинг надежности автобрендов. Основной показатель, используемый для оценки, это количество выявленных неисправностей на каждые 100 машин (PP100). Эксперты включили в исследование данные за три года эксплуатации, чтобы получить объективные результаты. В исследовании приняло участие почти 31 тысяча владельцев автомобилей, а рейтинг JDPower уже существует белее 30 лет.

По результатам анализа, самой надежной маркой в целом стал Lexus, дочерняя компания Toyota, уже второй год подряд. У японской марки показатель надежности составил 135PP100. На втором месте оказалась Toyota, признанная самой надежной среди массового рынка, с показателем 147PP100. В прошлом году Kia занимала первое место в массовом сегменте, но теперь она опустилась на восьмую строчку. Третье место занял Buick с показателем 149PP100.

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JDPower обнаружили, что надежность автомобилей значительно снижается на третьем году из-за износа. Они отметили, что количество неисправностей, с которыми сталкиваются автовладельцы, говорит о снижении долгосрочной надежности автомобилей, и это относится к двум третям брендов, участвующих в исследовании. Скорость увеличения проблем за три года владения автомобилем возросла до 17%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

Фрэнк Хэнли, директор по анализу автомобилей в JDPower, подчеркнул важность долгосрочной надежности автомашин. Средний возраст автомобилей на дорогах Америки составляет 12 лет, а в России - почти 15 лет. Поэтому транспортные средства должны оставаться надежными с течением времени.

Эксперты обнаружили, что некоторые из наиболее распространенных проблем связаны с мультимедиа системой в автомобиле. Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемами Android Auto и Apple CarPlay, а также с распознаванием голоса.

Система активной безопасности также вызывает недовольство среди владельцев. Они жалуются на раздражающие оповещения и некорректную работу системы. Хотя эксперты отмечают, что владельцы со временем привыкают к этим предупреждениям, количество жалоб на них остается высоким.

Эксперты также рассмотрели надежность электрокаров. Их исследование показало, что на 100 электромобилей приходится почти 269 жалоб, а на 100 гибридных электромобилей — 216 жалоб. Но количество жалоб на обычные гибриды и автомобили с использованием ДВС значительно ниже — 190 и 186 соответственно. JDPower также отметили премиальных производителей, которые достигли наибольшего улучшения в надежности своих автомобилей. В этом рейтинге лидируют Porsche, улучшивший свой показатель на 33PP100, Mercedes-Benz - на 22PP100 и Toyota - на 21PP100.

Ну и о ситуации с автомобилями в нашей стране. В свете санкций и специальной операции, западные компании, включая автопроизводителей, прекратили поставки своих продуктов в Россию. Но их место заняли китайские бренды, активно осваивающие рынок России. За прошлый год в России начали продаваться автомобили 30 китайских марок. Но китайскую экспансию омрачили несколько массовых поломок. LADA остается лидером по объемам продаж в РФ в 2023 году. Однако Hyundai, Kia и Toyota из Южной Кореи и Японии замыкают первую десятку рейтинга с существенным снижением объемов продаж. Аналитики из Автостата и ассоциации "Российские автомобильные дилеры" составили рейтинг брендов с лучшим послепродажным обслуживанием в дилерских центрах. Список возглавили Cherry, Exeed и Jaecoo, а отечественные ГАЗ и LADA вошли во вторую пятерку рейтинга. Эти отечественные бренды, которые остаются лидерами по объемам продаж в стране, продемонстрировали высокий уровень качества послепродажного обслуживания в своих дилерских центрах.

Согласно данным рейтинга, китайские бренды показали высокие результаты в области послепродажного обслуживания, благодаря чему смогли попасть в список лидеров. Компании Cherry, Exeed и Jaecoo были отмечены за качество сервиса в своих дилерских центрах, что сделало их предпочтительными для автовладельцев.

Исследования и рейтинги, проводимые JD Power и другими исследовательскими компаниями, позволяют выявить самых надежных производителей автомобилей и предоставить потребителям полезную информацию для принятия решений. Это важный инструмент, который помогает автопроизводителям совершенствовать свои технологии, а также улучшать качество обслуживания, чтобы удовлетворить потребности и требования клиентов.