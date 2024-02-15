Входящий в Mercedes-Benz Group автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал свою долю в ПАО «Камаз» в 2024 году.

Автоконцерн DaimlerTruck продал свою долю в крупнейшем российском производителе грузовиков, ПАО "Камаз", в этом году. Новость была ожидаема, так как Daimler Truck прекратил сотрудничество с "Камазом" еще в начале 2022 года.

DaimlerTruck автоконцерн, специализирующийся на производстве грузовых автомобилей и автобусов. Компания включает в себя такие известные марки, как Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz Trucks, Fuso и BharatBenz. Компания занимается разработкой, производством и продажей грузовых автомобилей различных классов, а также автобусов для пассажирской перевозки. Генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин подтвердил информацию о продаже акций, но не раскрыл подробности о покупателе и условиях сделки. Но согласно источникам, все необходимые разрешения были получены, и сделка успешно состоялась. На сегодняшний день Daimler был последним из западных автоконцернов, который полностью покинул рынок России.

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Daimler стал одним из совладельцев "Камаза" в 2008 году, когда приобрел 10% акций за более чем $245 миллионов у инвестиционной компании "Тройка диалог". Сотрудничество между двумя компаниями было взаимовыгодным, и технологии Mercedes оказали значительное влияние на модернизацию грузовиков "Камаз". Например, седельные тягачи "Камаз 5490" были оснащены кабинами Mercedes Axor и дизельными двигателями Mercedes OM457LA.

Накануне объявления о смене акционеров, "Камаз" представил свою стратегию на период до 2030 года. Компания планирует увеличить свои финансовые показатели и продолжить развитие и совершенствование своих грузовиков. Эта открытая стратегия компании несет большие надежды на будущее и подтверждает ее амбициозные планы.

Ситуация с продажей акций "Камаза" является важным этапом в развитии российского автомобильного рынка и свидетельствует о динамических изменениях в отрасли. Конечно, многие эксперты ждут с нетерпением новостей о покупателе и будущих партнерских отношениях "Камаза", ведь это может привести к новым проектам в мире грузовиков и коммерческого транспорта. Но пока остается только гадать, куда повернется дорога для "Камаза" в новой главе его истории.