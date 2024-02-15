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gotreksson
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
Строительство моста идет по графику и даже с небольшим опережением. Работы ведутся круглые сутки и уже завершены на 40%. Прямо сейчас, по словам начальника участка Константина Ильина, специалисты занимаются устройством специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ).

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Строительство нового четырехполосного моста через Упу в городе Тула считается одним из самых сложных и уникальных дорожных проектов в Центральном федеральном округе России. Этот мост даже сравнивают с Керченским, из-за его сложности и инновационных решений.

Одной из главных особенностей строения является то, что он будет полностью сделан из монолитного бетона. Такое решение позволит создать гладкие повороты и радиусные съезды на прилегающих улицах, делая движение по мосту более комфортным и безопасным. Авторы проекта отмечают, что построить изогнутый мост такой длины является редкостью для России. Интересно, что изначально планировалось построить плоский мост, но в итоге было решено отдать предпочтение эстакадному варианту, чтобы избежать пробок при въезде на мост. Кроме того, такой мост, как утверждают специалисты, будет служить не менее ста лет.

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Работы по строительству моста начались в 2022 году, хотя обсуждения о необходимости такого проекта велись с 2014 года. Нагрузка на городские дороги становился все больше каждый год, и пробки в часы пик доставляют неудобства жителям. Новый мост длиной 1,1 км соединит три района Тулы, облегчив транспортную ситуацию в городе. Трасса пройдет от улицы Курковой до кольцевой развязки улиц Федора Смирнова, Мосина и Павшинского моста.

Уникальность проекта заключается в совокупности нескольких факторов. Строительство моста такой формы в ограниченном пространстве между железнодорожным мостом и «Туламашзаводом» является сложным заданием. Также существует проблема обилия коммуникаций в этом районе. Весь объект должен быть построен за короткий срок - около двух лет. Изначально планировалось открыть движение до конца 2023 года, но сроки были пересмотрены, и мост ожидается быть введен в эксплуатацию осенью 2024 года.

На данный момент мост через Упу готов на 40%. Работы ведутся круглосуточно, и в них задействовано 70 единиц техники. Для строительства используют передовые технологии и материалы. Уже установлены все 43 опоры, уходящие на глубину до 30 метров. В настоящее время продолжается строительство вспомогательных сооружений, а затем будет проведена установка опалубки, армирование и бетонирование моста. Общий объем бетона, который будет залит, составит 25 тысяч кубических метров. К концу лета запланировано завершение строительства. Конструкцию также усилят металлическими канатами. Кроме строительства основного моста, в рамках проекта также будет проведена реконструкция прилегающих улиц - Дрейера, Мосина и Нижней Упской. Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей. Местные жители и автомобилисты указывают на важность нового моста для Тулы, признавая его необходимость. Но некоторые люди считают, что постоянное подчеркивание уникальности проекта и его сравнение с Крымским мостом излишни, несмотря на оригинальность и сложность работ.

#новости #строительство #строительство мостов #строительство дорог #тула #упа #павшинский мост #туламашзавод #улица курковая #улица мосина #улица федора смирнова
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