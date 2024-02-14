AK&M посчитал сколько денег вывели иностранные компании из России.

За последние два года иностранные компании продали свои активы в России на общую сумму в 27,3 млрд долларов. Эти числа были подсчитаны экспертами компании AK&M. Однако, чтобы более точно оценить эту сумму, лучше перевести ее в рубли, поскольку активы исходно оцениваются в российской валюте.

В 2022 году объем сделок составил 16,3 млрд долларов при среднем курсе 68,48 рубля. Это равняется 1,116 трлн рублей. В 2023 году объем сделок составил 11 млрд долларов при среднем курсе 85,16 рубля. Это составляет 936 млрд рублей. По нашим простым расчетам, сумма составляет около 2 трлн рублей. Это деньги, которые правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила вывести из страны нерезидентам, особенно из недружественных государств. Стоит напомнить, что работа этой комиссии находится под контролем Министерства финансов России.

реклама

Однако же, здесь можно высказать разные мнения. Некоторые могут считать, что принятые меры достаточны для "наказания" покидающих страну из недружественных стран, а другие могут заявить, что в условиях "рыночной экономики" не должно быть никаких санкций или ограничений. Они считают, что экономика должна существовать отдельно от политики.

Но только лжецы или крайне наивные люди могут утверждать подобное. Выход западных компаний из России обусловлен исключительно политическими причинами. Здесь нет никакой экономической или финансовой целесообразности. К сожалению, иностранные предприятия понесли значительные убытки из-за этого. Неважно, принимали ли они это решение самостоятельно, основываясь на своих идеологических установках, или поддались давлению своих правительств или "общественности". Факт остается фактом - они уходят из-за политических мотивов.

Это означает, что ответ России также должен быть политическим. Частично такой ответ уже был, поскольку 50% дисконт к рыночной стоимости бизнеса - это необычная мера. Но позиция ряда экспертов остается неизменной - в отношении компаний, которые решили прекратить свою деятельность в России, должно быть введено внешнее управление. У нас уже есть примеры такого подхода, как "Фортум" и "Юнипро". Единственным исключением могут быть инновационные компании, где ценность представляют не материальные активы, а технологии и персонал. В их случае допустимо разрешить продажу бизнеса при условии передачи технологий. Но этих компаний очень мало.

Итак, из всех цифр следует следующее. За два последних года (2022 и 2023) нерезиденты из недружественных государств вывели около 2 трлн рублей, продав активы со стоимостью в 4 трлн. Следовательно, другая половина стала бонусом для покупателей предприятий. При этом сумма налога за возможность уйти из России составила 115 млрд рублей. Эти средства, по предложению вице-премьера Дениса Мантурова, были перенаправлены в Фонд развития промышленности.

В общем, каждый может сам оценить, достаточным ли "наказание" было для тех, кто решил завершить свою деятельность в нашей стране. Эта история почти подходит к концу. Практически все, кто хотел уйти, уже ушли.