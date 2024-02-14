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gotreksson
На дне Балтийского моря нашли одно из самых старых строений в Европе
Речь о стене, возраст которой может насчитывать десять тысяч лет. Вероятно, здесь базировались охотники на северного оленя. Длина находки — примерно километр.

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Преподаватели и учащиеся Кильского университета, проводившие исследование на дне Балтийского моря, обнаружили необычное и масштабное сооружение, которое, по их мнению, использовалось для охоты на оленей. Оно получило название "Блинкерволл". 

Эта загадочная "стена", длиной чуть больше 980 метров и состоящая из 1678 камней, находится на глубине около 20 метров примерно в 10 километрах от города Рериха на юго-западном склоне базальтового хребта. Такое равномерное расположение камней делает естественное образование объекта крайне маловероятным. Геофизические методы и 3D-модель помогли исследователям полностью воссоздать это масштабное сооружение, а также открыть древний ландшафт, на котором оно было создано. Вопрос времени возведения объекта остается открытым, но анализ образцов отложений из соседнего бассейна, биологического разнообразия и климатических изменений указывают на возраст сооружения около 11 000 лет. Исследователи уверены, что это столь древнее сооружение использовалось древними охотниками для загонки оленей и крупной добычи в ловушку. Натуральные препятствия, такие как хребты, озеро и сама стена, ограничивали возможности добычи для бегства, делая их легкой добычей для примитивного оружия человека тех времен. Похожие сооружения ранее были обнаружены исследователями и в других частях света.

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Самым удивительным фактом является то, что данное сооружение могло быть построено за пределами основной зоны угрозы со стороны ледников, более 11 000 лет назад. Это дает нам уникальную возможность заглянуть в историю и увидеть, как племена каменного века разрабатывали и использовали собственные умения и знания для выживания. "Блинкерволл" стал не только историческим сюрпризом для ученых, но и новым главным объектом изучения археологии. Если дополнительные анализы подтвердят датировку этого сооружения, это станет самым древним историческим артефактом в Балтийском море, свидетельствующим о ранних моментах развития человеческой цивилизации. Несомненно, открытие этой древней стены стало большим прорывом в изучении древних культур и методов охоты.

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